Mamdani dice que Nueva York no puede arrestar a Netanyahu por orden de la CPI

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo el martes que su oficina no tiene autoridad para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y pidió a las autoridades federales estadounidenses que intervengan.

«Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamín Netanyahu viniera aquí», dijo Mamdani en un breve mensaje en video publicado en las redes sociales.

«Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden», agregó.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el brutal ataque transfronterizo perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el lunes que el primer ministro israelí no sería detenido si asistía a la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre en Nueva York.

En el video, Mamdani dijo que «cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que (Netanyahu) ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia».

«Coincido con la CPI en que Benjamín Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI», añadió.

La oficina de Netanyahu ha rechazado la postura de Mamdani y ha calificado a la CPI de tribunal arbitrario.

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