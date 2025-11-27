Mamdani reparte comida en Nueva York durante el Día de Acción de Gracias

Nueva York, 27 nov (EFE).- El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ayudó este jueves a repartir alimentos en la tradicional comida comunitaria de Acción de Gracias de la organización National Action Network (NAN).

La NAN organiza este evento cada año en su sede de Harlem, donde distribuye comida a los residentes del barrio, especialmente a aquellos que tienen menos recursos.

Además de Mamdani, acudieron a la comida de hoy la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, el cineasta Spike Lee, el reverendo Al Sharpton y otros líderes comunitarios, según la prensa local.

«Por encima de todo, estoy agradecido y contento de que, en poco más de un mes, la Alcaldía centrará sus esfuerzos en hacer realidad una vida digna y asequible en Nueva York», expresó Mamdani en una rueda de prensa desde la organización.

El político socialista, que asumirá la alcaldía neoyorquina en enero, también anunció que Julie Menin, actual miembro del Consejo Municipal de Nueva York, será la presidenta de este organismo durante su mandato.

Según Mamdani, Menin, quien no apoyó su candidatura durante la campaña electoral, comparte con él el «entusiasmo por cumplir con una agenda de asequibilidad en la ciudad más cara de Estados Unidos».

Por su parte, Sharpton, fundador y presidente de la National Action Network, pidió «dar tiempo» a Mamdani cuando asuma el poder: «Puede que no nos guste todo lo que hará, pero denle tiempo porque estamos jugando al ajedrez, no a las damas». EFE

