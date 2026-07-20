Manifestantes en Venecia protestan por llegada del megayate del embajador de EEUU

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La policía y manifestantes se enfrentaron brevemente este viernes en Venecia durante una protesta contra la llegada de un megayate propiedad del embajador de Estados Unidos en Italia, el empresario tejano Tilman Fertitta.

Cientos de manifestantes corearon consignas hostiles contra las políticas estadounidenses en Oriente Medio e intentaron acercarse al yate, custodiado por agentes de policía encapuchados, según imágenes de medios locales.

El Boardwalk, de 117 metros de eslora, entró en Venecia acompañado por lanchas rápidas y motos de agua de la policía italiana.

Se trataba de la última escala de una gira por la costa italiana organizada por el embajador para celebrar el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos.

Diputados de la oposición denunciaron el costo de la gira, al señalar que cada visita requiere el despliegue de unidades navales, guardacostas y de policía para garantizar la seguridad.

Los organizadores de la protesta del viernes denunciaron lo que calificaron de «arrogancia del embajador» que, según dijeron, era «producto de la política trumpista».

Tras la boda en Venecia del multimillonario estadounidense Jeff Bezos hace un año, la visita del embajador fue una nueva «bofetada» para los habitantes de la zona, según afirmó el grupo.

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