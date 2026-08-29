Manifestantes protestan contra cofundador de Palantir por segunda vez en Buenos Aires

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Casi un centenar de personas marcharon este sábado a la casa en Buenos Aires donde presuntamente vive el cofundador de Palantir para reclamar su salida del país y denunciar el supuesto avance de una agenda «tecnofascista» ligada al presidente Javier Milei.

Se trata de la segunda movilización en dos semanas en la ciudad contra Peter Thiel, el magnate detrás de la empresa de inteligencia artificial, creada en parte gracias a fondos vinculados a la CIA y que tiene participación en desarrollos del Pentágono de Estados Unidos, el principal aliado geopolítico de Milei.

El presidente argentino y el empresario se reunieron en abril en Argentina. Posteriormente, Thiel compró una casa y se mudó a Buenos Aires, según investigaciones periodísticas y políticos opositores. Frente a esa propiedad se realizaron ambas protestas.

Aunque Milei aclaró que en esa reunión no discutieron inversiones y que fue una conversación sobre anarcocapitalismo, ideología que ambos profesan, el posterior envío de proyectos legislativos vinculados a la compra de tierra y beneficios a empresas tecnológicas inquietaron a la oposición.

«La presencia de Peter Thiel en Argentina no está disociada de este paquete legislativo, sino que forma parte de una tentativa tecnofascista», dijo el sábado a la AFP Juan Marino, diputado opositor que participó en la movilización.

Entre las leyes que la oposición vincula a Thiel está una para crear un régimen para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares, con beneficios fiscales y cambiarios por 30 años para industrias como las de la IA y los centros de datos. Ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

La oposición también apunta contra la reforma de la Ley de Sociedades, aún sin votar, que, señaló Marino, propone «sociedades anónimas automatizadas» sin personas humanas.

Además, cuestionan la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que acelera desalojos y originalmente eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque ese punto fue retirado tras la presión social. También obtuvo media sanción, pero del Senado.

Por esta ley fue que los manifestantes se vistieron con chalecos verdes y carteles que decían «desalojo».

«Vinimos a desalojar a Peter Thiel», dijo una manifestante a la AFP, que vestía el chaleco y una máscara blanquinegra, y pidió reserva de su nombre.

La convocatoria incluyó máscaras, disfraces y sombreros, y retomó una protesta anterior en la que manifestantes vestidos como Gandalf, personaje de El Señor de los Anillos, marcharon frente a la casa de Thiel con la consigna «You shall not pass» (no pasarás, en español).

mry/lb