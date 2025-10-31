María Becerra, Majo Aguilar, Eladio Carrión y Tiago PZK, entre estrenos semanales

Miami (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Los estrenos musicales llegan esta semana con las facetas más sensuales de los artistas: la argentina María Becerra presentó su alter ego magnético ‘JoJo’ como adelanto de su próximo álbum, los puertorriqueños De La Rose y Eladio Carrión lanzaron su primer tema juntos ‘$ex Tape’ y el argentino Tiago PZK mostró su faceta más vulnerable en su nuevo sencillo.

Igualmente, los mexicanos Calle 24, Chuyin y Jorsshh reavivaron su química tras su primera colaboración ‘Pika Pika’, Majo Aguilar lanzó ‘Chilo’, la puertorriqueña GALE compartió su segundo álbum con participación de las estrellas Danny Ocean y Abraham Mateo, y los mexicanos Víctor Valverde y Víctor Mendívil mezclaron sus voces en una ‘cazuela’.

María Becerra presenta ‘JoJo’

La artista argentina María Becerra compartió el sencillo ‘JoJo’, un tema que combina dancehall con música urbana, en el que su presenta su alter ego más sensual, magnético y poderoso, acompañado de un videoclip futurista y nocturno, como primer adelanto de su álbum ‘Quimera’, que verá la luz el 20 de noviembre.

Majo Aguilar y su sonido ranchero contemporáneo

Majo Aguilar fusiona los sonidos clásicos de la ranchera con un toque contemporáneo en ‘Chilo’, «un himno empoderador que transforma el desamor de una relación dolorosa en liberación».

Puerto Rico y la música pasional

Los cantantes puertorriqueños De La Rose y Eladio Carrión presentaron ‘$ex Tape’, su primera colaboración juntos, que convierte el deseo y la pasión en una experiencia sonora íntima a través de la historia de dos personas que no pueden tener suficiente el uno del otro.

Tiago PZK muestra su faceta más vulnerable

El cantante y rapero argentino Tiago PZK publicó ‘No Matter’, con la que muestra una faceta vulnerable y habla de dolor, desamor, introspección y destino, que continúa con el mensaje de su último lanzamiento, el éxito ‘Domingo’.

Calle 24, Chuyin y Jorsshh en ‘Amanecido y regañado’

Con el tema ‘Amanecido y regañado’, los mexicanos Calle 24, Chuyin y Jorsshh reavivaron la química que mostraron en su primer tema conjunto ‘Pika Pika’, ahora con un sencillo que celebra con humor el desvelo, la fiesta y las consecuencias de una noche inolvidable, con el que los artistas capturan la esencia del regional mexicano contemporáneo.

GALE cuenta con Danny Ocean y Abraham Mateo para su disco

La cantautora puertorriqueña GALE publicó ‘Lo que puede pasar’, su segundo álbum de estudio que, mediante 13 canciones, explora el fin de un amor, los nuevos comienzos y la nostalgia de las primeras veces, y que cuenta con la participación de la estrella venezolana Danny Ocean en el tema ‘Pa’ qué te quedas’ y del español Abraham Mateo en ‘No quería quererte’.

‘Mi cazuela’ une a Víctor Valverde y Víctor Mendívil

Los jóvenes mexicanos Víctor Valverde y Víctor Mendívil, autor del éxito ‘El mayor de los ranas’, lanzaron ‘Mi cazuela’, un tema que mediante el uso del humor resalta la picardía y el ingenio característicos del género bélico, combinado con la tradición regional. EFE

