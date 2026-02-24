María Peláe y «Que vengan a por mi»: flamenco reivindicativo para ganar en Viña del Mar

Víctor Castelló

Viña del Mar (Chile), 24 feb (EFE).- La artista andaluza María Peláe, que participa en el concurso internacional del Festival de Viña del Mar, declaró a EFE que «hay que darle la vuelta a la vergüenza» a quien quiera perseguir a las minorías y que se apunta «la primera» para ello.

Tras interpretar la madrugada del lunes «Que vengan a por mí» en la Competencia Folclórica representando a España, por primera vez en el festival, Peláe atendió a EFE y explicó que la canción tiene como significado reivindicar a todas las personas de minorías que han sido atacadas.

«La canción no es más que una lista que tantas veces nos han hecho sin apuntarnos a ella. Vamos a perseguir al que es diferente, vamos a perseguir al que tiene otra condición sexual, vamos a perseguir al que sea de una minoría… Pues en esta canción yo me apunto la primera. No sé si por mujer, por andaluza o por lesbiana, que vengan a por mí», declaró.

El altavoz de Viña del Mar

María Peláe actúa por primera vez, en Viña del Mar representando a España en la Competencia Folclórica, una competición a la que nunca había acudido el país.

La cantante malagueña explicó que quiere utilizar el altavoz de Viña del Mar para «decir algo» con sus valores e idiosincrasia y «remover un poco las cabezas».

«La canción que creo que mezcla perfectamente la canción de autor que es de donde vengo junto con el flamenco, para decir mucho de lo que está pasando en muchos países y sociedades diferentes», agregó a EFE María Peláe.

«Intenté apaciguar los nervios de muchas maneras diferentes porque después de cerca de 20 años me he subido a muchos escenarios, pero anoche las rodillas sí que me hicieron un poco de… bulerías (temblaron)», respondió la artista a si había sentido nerviosismo.

La diferencia horaria con Chile

María Peláe se colocó segunda en la clasificación de la Competencia Folclórica tras obtener una gran calificación del jurado profesional pero verse ligeramente mermada con los votos del público, cosa que atribuyó a la gran diferencia horaria con España.

«Para mí, pisar este escenario, poder cantar aquí en Chile, poder cantar el «Que vengan a por mí» delante de tanta gente, ya es un es un éxito grande. La diferencia horaria impide un poco que en España se pueda ver el espectáculo en directo. El otro día subí en redes sociales que las pescaeras, los panaderos, los que se levanten muy temprano que aprovecharan para votar…», bromeó la cantante.

La artista tiene su segunda actuación este próximo martes y pugnará por hacerse un hueco en las fases finales de la competencia para poder redondear la primera participación española en esta categoría. EFE

