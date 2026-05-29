Marc Anthony y Lin-Manuel Miranda se suman a la campaña contra recortes sanitarios en EEUU

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Nueva York, 29 may (EFE).- El cantante Marc Anthony y el actor Lin-Manuel Miranda unieron este viernes sus voces en apoyo a la campaña nacional ‘Seven Days in June: Health is Primary’, que se llevará a cabo del 1 al 7 de junio con eventos en distintos estados para protestar contra lo que sus organizadores describen como recortes al sistema de salud pública en Estados Unidos.

Durante una semana, la campaña -integrada por trabajadores de la salud, sindicatos, líderes religiosos y grupos de derechos civiles-celebrará asambleas y foros en ciudades como Chicago, Miami, St. Louis, Austin y Orlando, entre otras.

También están previstas concentraciones y marchas en San Francisco, San Diego, Denver, Harrisburg y Washington D.C..

Asimismo, el 5 de junio comunidades de todo el país celebrarán vigilias en memoria de las personas fallecidas por el VIH y en apoyo a quienes, según los organizadores, podrían verse afectados por cambios en la financiación sanitaria.

Ese día se cumplen además 45 años desde el primer reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que documentó los primeros casos de lo que hoy se conoce como sida, «un recordatorio de las devastadoras consecuencias cuando un gobierno no actúa con urgencia ante una crisis de salud pública», señala el comunicado de la campaña.

Marc Anthony y Lin-Manuel Miranda alzaron su voz sobre la importancia de la salud y exhortaron al público a apoyar los eventos.

«La salud es primordial. La salud toca a cada persona, familia, empleador, comunidad y nuestra economía local. Presta tu voz, comparte vídeos en redes sociales o únete a uno de los eventos», señaló Miranda en un vídeo difundido por los organizadores.

Miranda añadió que el tema de la salud «es profundamente personal», al recordar la trayectoria de su familia y subrayar que «hemos visto de primera mano lo que sucede cuando las personas no pueden obtener la atención y el apoyo que necesitan».

Destacó que las comunidades marginadas y subrepresentadas serían, según la campaña, las más afectadas por posibles cambios en programas como Medicaid, dirigido a personas de bajos ingresos.

«Este es un momento para que nuestras comunidades se unan y hagan oír sus voces. La salud afecta a cada familia, a cada comunidad y a cada uno de nosotros», afirmó.

El actor Noah Wyle, que también participa en la campaña, recordó por su parte que creció en un hogar donde la salud era un tema central, ya que su madre es enfermera, y que parte de su carrera ha estado vinculada a interpretar a un médico en televisión.

«Se acercan cambios en la financiación sanitaria. Hagámonos presentes del 1 al 7 de junio. Nuestros representantes electos necesitan escucharnos y rendir cuentas sobre su postura», indicó. EFE

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