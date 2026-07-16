Marcha por la libertad del expresidente Castillo se suspende en Lima por escasa asistencia

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Lima, 15 jul (EFE).- La convocatoria a participar en una marcha ciudadana para exigir la liberación del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), que hizo el excandidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, solo reunió este miércoles a unas decenas de personas en Lima, por lo que el recorrido fue suspendido por sus organizadores.

Los partidarios de Castillo llegaron al atardecer del miércoles hasta la sede del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, en el centro histórico de la capital peruana, donde permanecieron con banderolas y pancartas para exigir la liberación del exmandatario, quien cumple una condena a once años y cinco meses de prisión por el delito conspiración para la rebelión.

Los manifestantes fueron resguardados en todo momento por un grupo numeroso de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según lo anunciado, la marcha iba a recorrer varias calles del centro de Lima hasta llegar a la Plaza San Martín, pero los organizadores señalaron luego que se suspendía ese recorrido e incluso un eventual discurso desde un balcón que haría el excandidato.

Posteriormente, Sánchez emitió un pronunciamiento político acompañado por sus principales partidarios en un salón de la sede de Juntos por el Perú, donde rechazó la posibilidad de reunirse con la derechista Keiko Fujimori, quien lo venció en las elecciones presidenciales del pasado 7 de junio, aunque remarcó que él «es un demócrata».

Fujimori recibió este miércoles las credenciales como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia pública presidida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, previa a la investidura que se realizará el próximo 28 de julio, día nacional de Perú.

Sánchez convocó a la manifestación a favor de Castillo después de que el Grupo de Trabajo de la ONU contra la Detención Arbitraria considerara que la captura del exmandatario fue arbitraria y debía ser liberado de inmediato.

El político izquierdista exigió el lunes pasado al presidente interino de Perú, José María Balcázar, que libere al exgobernante en atención a ese dictamen, que no tiene carácter vinculante, porque señaló que, en otros casos similares, Perú procedió a la excarcelación y reparación.

Al respecto, Balcázar declaró el viernes pasado que el documento del grupo de trabajo «viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida».

Sánchez participó en las últimas elecciones presidenciales en representación de Castillo, con la promesa de lograr su liberación, tras haber sido condenado por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó a finales de 2022. EFE

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