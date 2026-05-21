Marco Rubio califica a Raúl Castro como «fugitivo» de la Justicia estadounidense

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Washington, 21 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un «fugitivo» de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar planes para arrestarlo.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen el día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996. EFE

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