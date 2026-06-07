Marruecos arresta a 4 presuntos extremistas en menos de un mes, el último cerca de Ceuta

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Rabat, 7 jun (EFE).- Las autoridades marroquíes detuvieron a cuatro presuntos extremistas leales a la organización terrorista Estado Islámico (EI o Daesh), acusados de preparar atentados en distintas operaciones llevadas a cabo en varias zonas del país en menos de un mes, el último de ellos arrestado el sábado en Mdiq, en el norte del país cerca de la ciudad española de Ceuta.

La Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, órgano antiterrorista) informó en un comunicado, difundido por la agencia de noticias marroquí MAP, de la detención de una persona «impregnada de la ideología extremista de Daesh», sospechosa de estar implicada en «la planificación y preparación de un plan terrorista que atenta gravemente contra el orden público y las infraestructuras vitales».

Las primeras investigaciones desvelaron que el sospechoso, de 31 años, «participó efectivamente» en la preparación de planes terroristas en el marco de la denominada «yihad en solitario», mediante la adquisición de conocimientos en la fabricación de explosivos, según la misma fuente, que no dio detalles sobre los posibles objetivos.

El sospechoso fue puesto a disposición judicial bajo la supervisión de la fiscalía competente para determinar también eventuales vínculos con organizaciones terroristas.

El pasado 15 de mayo, las autoridades marroquíes detuvieron a dos supuestos yihadistas de 19 años en la ciudad de Midelt, en el este del país, y a otro en la localidad de Douar Oubaa, cerca de Youssoufia, en el oeste, que preparaban atentados terroristas «inminentes».

Dos días antes, otro extremista de 22 años fue arrestado en Dajla, en el extremo sur del Sáhara Occidental, por planear atentados contra personas y el orden público.

El representante permanente de Marruecos ante las organizaciones internacionales en Viena, Azzeddine Farhane, subrayó en su intervención en la 35 sesión de la Comisión de la ONU para la Prevención del Delito y la Justicia Penal que Marruecos ha desarrollado en las dos últimas décadas una estrategia antiterrorista integral, basada en «medidas de seguridad firmes, desarrollo humano y la promoción de los valores de tolerancia y moderación», según recoge el medio Maroc Diplomatique. EFE

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