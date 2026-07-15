Marruecos excarcela al periodista Ali Lmrabet

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Rabat, 15 jul (EFE).- Marruecos liberó este miércoles al periodista independiente franco-marroquí Ali Lmrabet, detenido el domingo a su llegada al país procedente de España por supuestos cargos de difamación, confirmaron a EFE fuentes familiares.

Lmrabet, según las mismas fuentes, se encuentra bien y ya fuera de las dependencias de la Fiscalía de Casablanca.

«El Fiscal del Rey en el Tribunal Penal de Casablanca anunció que la Fiscalía decidió liberar a la persona identificada (como A.M.) después de revisar y estudiar los diversos documentos procesales, completar la investigación y realizar la pericia técnica necesaria», señaló un breve comunicado de la Fiscalía divulgado hoy por la agencia oficial marroquí MAP.

Lmrabet fue puesto a disposición de la Fiscalía el miércoles, agregó el comunicado, y «fue interrogado sobre los hechos que se le imputan, de conformidad con las normas previstas por la ley, y se le brindaron todas las garantías y derechos que la ley le otorga, incluyendo el derecho a someterse a un examen médico».

La Fiscalía «decidió, tras revisar y estudiar los diversos documentos del procedimiento, concluir la investigación y realizar los peritajes técnicos necesarios; y poner en libertad a la persona implicada y devolverle los objetos incautados, que consisten en dos ordenadores, un dispositivo de almacenamiento y un teléfono móvil».

El periodista, con pasaporte francés y residente en España, fue detenido el domingo a su llegada al aeropuerto de Tánger y trasladado a Casablanca para responder sobre supuestos delitos relacionados con «la publicación de una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, así como expresiones ofensivas dirigidas contra organismos regulados por la ley».

Su puesta en libertad se produce horas antes de la llegada a Rabat del primer ministro francés, Sebastien Lecornu, acompañado de una extensa delegación ministerial.

Lmrabet (Tetuán, 1959) es conocido por sus críticas contra las autoridades marroquíes. Procesado en varias ocasiones y encarcelado por su actividad periodística, en 2005 Marruecos le prohibió ejercer el periodismo durante diez años tras un reportaje sobre los saharauis en los campamentos de Tinduf (Argelia), y se instaló en Barcelona.

En los últimos años Ali Lmrabet ha colaborado con medios internacionales de España, Francia y Reino Unido, entre otros países, y conduce un podcast sobre política marroquí.

Su detención ha provocado la condena de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que exigieron su liberación y denunciaron el uso del sistema judicial contra las voces críticas en Marruecos. EFE

mar/jgb