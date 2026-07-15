Marruecos formaliza su participación en la fuerza internacional de estabilización en Gaza

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Rabat, 15 jul (EFE).- Marruecos formalizó este miércoles su incorporación a la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, una iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una etapa posterior al conflicto en la Franja de Gaza.

La adhesión marroquí quedó formalizada mediante la firma de un acuerdo durante la visita a Marruecos del alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, quien encabezó una delegación de alto nivel y mantuvo reuniones con el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, y el ministro delegado encargado de Defensa, Abdellatif Loudiyi, además de otros altos responsables militares marroquíes.

Según un comunicado de la Administración de Defensa Nacional, publicado por la agencia de noticias marroquí MAP, esta visita «se enmarca en la materialización de los compromisos de Marruecos como miembro fundador de la Junta de Paz».

El acuerdo establece el marco jurídico que regula la participación marroquí en la fuerza internacional y define los aspectos técnicos y operativos de su contribución, según la Administración de la Defensa Nacional, que señaló que el pacto refleja la voluntad de ambas partes de apoyar iniciativas humanitarias y de seguridad orientadas a favorecer la estabilidad en la región.

«Durante este encuentro, la parte marroquí destacó que la participación de Marruecos en la Fuerza Internacional de Estabilización refleja el profundo compromiso del reino con los valores de la paz, la cooperación y la solidaridad internacional, y contribuirá a lograr y consolidar la paz y la seguridad en Oriente Medio», se lee en la nota.

Según la misma fuente, durante el encuentro se destacó la participación de Marruecos en operaciones de mantenimiento de la paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Además, los responsables de la Junta de Paz valoraron la contribución de Marruecos a la fuerza internacional, que contempla el envío de altos mandos de las Fuerzas Armadas Reales al mando conjunto de la misión, junto con personal de la Gendarmería Real y de la Dirección General de Seguridad Nacional, además del establecimiento de un hospital militar de campaña.

Una delegación del grupo islamista palestino Hamás retomó el pasado martes en Egipto sus reuniones con los mediadores que intentan alcanzar una solución a los puntos pendientes de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza que aún obstaculizan el avance hacia la segunda, según informó a EFE una fuente del movimiento en El Cairo.

Estados Unidos, que patrocina el acuerdo de alto el fuego para Gaza, alcanzado en octubre pasado, declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del pacto, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de la Fuerza Internacional de Estabilización y la entrada del comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

No obstante, Hamás aún rechaza desarmarse mientras sigue el Ejército israelí en Gaza, e Israel se niega a retirarse sin la desmilitarización de la Franja, entre otras diferencias que impiden el avance de las conversaciones. EFE

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