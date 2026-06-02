Martes, 2 de junio de 2026 (07.00 GMT)

11 minutos

Bangkok/Madrid, 2 jung (EFE).-

Teherán.- La continuación de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos sigue bajo la incertidumbre después de que Teherán haya paralizado el intercambio de mensajes con Washington por la ofensiva israelí en Líbano y de que Donald Trump se mostrara optimista al afirmar que la semana que viene podría haber un acuerdo.

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Kiev.- Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia y en lo que parece un recrudecimiento del conflicto.

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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece ante comités del Senado y de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del Departamento de Estado.

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San Antonio (EE.UU.).- Alrededor de 50 personas fueron citadas este martes para defender sus casos ante una corte de inmigración en San Antonio, en una nueva táctica del Gobierno de Donald Trump que preocupa a activistas y abogados, por la previsible escalada de deportaciones y los riesgos de un proceso judicial sin garantías. .

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La Habana.- El expresidente cubano Raúl Castro llegará este miércoles 3 de junio a sus 95 años retirado de todo puesto formal pero a la vez en el centro de todas las miradas, al liderar el diálogo bilateral con Washington y haber sido imputado penalmente hace unos días en EE.UU.

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Bogotá.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa para las elecciones presidenciales en Colombia, Esteban González Pons, presenta la «declaración preliminar» de la primera vuelta de los comicios celebrados el domingo, que dieron como más votados al ultraderechista Abelardo de la Espriella y al izquierdista Iván Cepeda, resultados que el presidente Gustavo Petro y su partido han dicho que no aceptan.

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Ereván.- El partido opositor armenio Nueva Fuerza, liderado por un antiguo aliado del primer ministro, Nikol Pashinián, afronta las elecciones parlamentarias del domingo con la aspiración de convertirse con una agenda europeísta en una alternativa tanto a la formación gobernante como a la vieja guardia del país caucásico.

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París.- El Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la OCDE, centrado este año en cómo la región puede aprovechar las oportunidades en un mundo cambiante, reúne a miembros de los gobiernos de más de media docena de países. Se abrirá con un discurso del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y con mensaje enviado por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

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Lima.- La seguridad será el mayor de los retos que deberá afrontar el próximo presidente o presidenta de Perú, al haberse vuelto la principal preocupación de los peruanos por el auge que ha tenido la criminalidad en los últimos años, con bandas dedicadas a las extorsiones a la población en general.

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Lima.- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, no se definen solo entre derecha e izquierda, sino entre fujimorismo y antifujimorismo, las corrientes que mantienen dividido al país en torno al apellido que ha marcado la política peruana desde hace más de 30 años.

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Ciudad de México.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, inauguran el Encuentro empresarial España-México 2026. Previamente, Cuerpo se reúne con empresas españolas (7.15 horas).

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Berlín.- El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, con quien abordará la cooperación bilateral, la política europea, el apoyo a Ucrania y la seguridad euroatlántica.

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Tirana.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Albania y se reúne con el primer ministro albanés, Edi Rama.

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Skopie.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Macedonia y se reúne con el primer ministro macedonio, Hristijan Mickoski.

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Londres.- Los conductores del metro de Londres secundan una huelga de 24 horas en protesta por cambios en las condiciones semanales de trabajo.

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Bruselas.- El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, concede una entrevista a EFE con motivo de su visita a Bruselas, durante la cual se reunirá con representantes de las instituciones europeas.

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Oslo.- La líder opositora venezolana y nobel de la paz de 2025 María Corina Machado, prevé intervenir en el Foro de la Libertad de Oslo.

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Ginebra.- La directora de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, presenta una actualización de la información científica sobre la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

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Ciudad de México.- Trabajadoras sexuales convocan a una marcha contra las obras del Mundial, que se inaugura el próximo 11 de junio en Ciudad de México, y espera llegar a la Catedral Metropolitana, frente al Zócalo, en el marco del Día Internacional del Trabajo Sexual.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Las votaciones primarias que se llevan a cabo este martes en California ofrecerán un primer vistazo sobre la efectividad del plan de los demócratas para detener el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de retener la mayoría del Congreso en las elecciones de noviembre.

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Hernandarias (Paraguay).- El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio próximo su sesión número 38 en las instalaciones de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, en la ciudad paraguaya de Hernandarias.

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Taipéi.- La feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, arranca una nueva edición centrada en el futuro de la inteligencia artificial y la transformación digital.

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Taipéi.- El consejero delegado de la estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, ofrece una conferencia en el marco de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

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Buenos Aires.- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebra este martes la vigésima edición de los Premios Sur, que tienen como películas más nominadas a ‘Belén’ y ‘La mujer de la fila’ y en los que se entregarán premios de honor a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella.

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San José.- El desterrado escritor nicaragüense Arquímedes González desvela en ‘Exilio bajo fuego, crímenes de la dictadura de Nicaragua’ el alcance global de los mecanismos de espionaje, acoso y amenazas que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ejecutan contra los nicaragüenses más allá de sus fronteras.

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San José.- Costa Rica se ha convertido en un pionero regional en movilidad eléctrica con leyes puntuales e incentivos para los vehículos eléctricos que cada vez son más y que han venido a aliviar los costos económicos y la huella ambiental derivados de los combustibles fósiles.

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Bali (Indonesia).- Indonesia ha registrado casi 1,25 millones de llegadas de turistas extranjeros en abril de 2026, lo que supone un aumento de casi el 7,22 % con respecto al mismo periodo de 2025, según datos de la Oficina Central de Estadística del país.

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Batemans Bay (Australia).- Voluntarios del servicio de rescate marítimo de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, rescataron a un perro que fue arrastrado por el mar tras caer desde unas rocas en la localidad costera de Batemans Bay y que logró sobrevivir al alcanzar a nado una pequeña isla.

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Ciudad de Panamá.- El escritor mexicano Emiliano Monge considera que la crisis de miles de personas desaparecidas ligada al desborde del crimen organizado y el narcotráfico es la «gran herida» de México, sin una salida a esos niveles de violencia que se pueda ver en el horizonte cercano.

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Nueva York (EE.UU.).- El Museo de la Ciudad de Nueva York presenta a la prensa una serie de murales que el artista Abram Champanier ideó para la sala de pediatría de un hospital y en los que reinterpreta la novela de ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

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Roma.- El domingo 2 de junio de 1946 no fue una jornada electoral cualquiera en Italia. Tras el colapso del régimen fascista, el país se enfrentó a una decisión histórica: elegir entre monarquía o república en unos comicios que significaron, además, el debut absoluto de las mujeres en un sufragio nacional.

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Madrid.- Tribuna EFE Casa de América con la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona.

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Tokio.- El congreso gastronómico «Spain Fusion» llega a Tokio este martes para promocionar la gastronomía española y sus productos de la mano de chefs de reconocido prestigio como David García, Nacho Manzano, Benito Gómez o David Yarnoz.

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Ankara.- El equipo de fútbol de Irán espera recibir el visado estadounidense en la embajada del país en Ankara.

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Montevideo.- La Asociación Uruguaya de Fútbol presenta su alianza con la reconocida diseñadora Gabriela Hearst, encargada de confeccionar los trajes que los jugadores de la Celeste vestirán en el Mundial.

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Nueva York (EE.UU.).- La Alcaldía de Nueva York, junto a la organización comunitaria Make the Road New York y la iniciativa Team Wonder, presenta el programa “World Cup ‘26 NYC Neighborhood Passport”, una iniciativa destinada a acercar a turistas y residentes a los barrios de la ciudad durante el Mundial de fútbol de 2026.

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Boston (EE.UU.).- Boston, capital de Massachusetts y una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, se presentará durante el Mundial como foco neurálgico de las mejores universidades del planeta y epicentro del legado revolucionario que dio forma a la independencia del país hace casi 250 años.

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Nueva Jersey (EE.UU.).- Nueva Jersey, la sede que albergará la final del Mundial de fútbol de 2026, se presentará durante el torneo como el mayor escaparate global de Estados Unidos: una región donde se entrecruzan las finanzas, las artes, el entretenimiento y una diversidad difícil de igualar en el planeta.

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cdp/aca/EFE

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