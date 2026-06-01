Martes 2 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 1 jun (EFE).-

La Habana.- El expresidente cubano Raúl Castro llegará este miércoles 3 de junio a sus 95 años retirado de todo puesto formal pero a la vez en el centro de todas las miradas, al liderar el diálogo bilateral con Washington y haber sido imputado penalmente hace unos días en EE.UU.

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Bogotá.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa para las elecciones presidenciales en Colombia, Estaban González Pons, presenta la «declaración preliminar» de la primera vuelta de los comicios celebrados el domingo, que dieron como más votados al ultraderechista Abelardo de la Espriella y al izquierdista Iván Cepeda, resultados que el presidente Gustavo Petro y su partido han dicho que no aceptan.

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Ereván.- El partido opositor armenio Nueva Fuerza, liderado por un antiguo aliado del primer ministro, Nikol Pashinián, afronta las elecciones parlamentarias del domingo con la aspiración de convertirse con una agenda europeísta en una alternativa tanto a la formación gobernante como a la vieja guardia del país caucásico.

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París.- El Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la OCDE, centrado este año en cómo la región puede aprovechar las oportunidades en un mundo cambiante, reúne a miembros de los gobiernos de más de media docena de países. Se abrirá con un discurso del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y con mensaje enviado por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

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Lima.- La seguridad será el mayor de los retos que deberá afrontar el próximo presidente o presidenta de Perú, al haberse vuelto la principal preocupación de los peruanos por el auge que ha tenido la criminalidad en los últimos años, con bandas dedicadas a las extorsiones a la población en general.

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Lima.- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, no se definen solo entre derecha e izquierda, sino entre fujimorismo y antifujimorismo, las corrientes que mantienen dividido al país en torno al apellido que ha marcado la política peruana desde hace más de 30 años.

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Ciudad de México.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, inauguran el Encuentro empresarial España-México 2026. Previamente, Cuerpo se reúne con empresas españolas (7.15 horas).

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Berlín.- El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, con quien abordará la cooperación bilateral, la política europea, el apoyo a Ucrania y la seguridad euroatlántica.

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Tirana.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Albania y se reúne con el primer ministro albanés, Edi Rama.

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Skopie.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Macedonia y se reúne con el primer ministro macedonio, Hristijan Mickoski.

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Londres.- Los conductores del metro de Londres secundan una huelga de 24 horas en protesta por cambios en las condiciones semanales de trabajo.

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Bruselas.- El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, concede una entrevista a EFE con motivo de su visita a Bruselas, durante la cual se reunirá con representantes de las instituciones europeas.

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Oslo.- La líder opositora venezolana y nobel de la paz de 2025 María Corina Machado, prevé intervenir en el Foro de la Libertad de Oslo.

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Ginebra.- La directora de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, presenta una actualización de la información científica sobre la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

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Ciudad de México.- Trabajadoras sexuales convocan a una marcha contra las obras del Mundial, que se inaugura el próximo 11 de junio en Ciudad de México, y espera llegar a la Catedral Metropolitana, frente al Zócalo, en el marco del Día Internacional del Trabajo Sexual (Vídeo)(Foto)

Hernandarias (Paraguay).- El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio próximo su sesión número 38 en las instalaciones de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, en la ciudad paraguaya de Hernandarias.

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Taipéi.- La feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, arranca una nueva edición centrada en el futuro de la inteligencia artificial y la transformación digital.

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Taipéi.- El consejero delegado de la estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, ofrece una conferencia en el marco de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

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Buenos Aires.- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebra este martes la vigésima edición de los Premios Sur, que tienen como películas más nominadas a ‘Belén’ y ‘La mujer de la fila’ y en los que se entregarán premios de honor a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella.

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Nueva York.- El Museo de la Ciudad de Nueva York presenta a la prensa una serie de murales que el artista Abram Champanier ideó para la sala de pediatría de un hospital y en los que reinterpreta la novela de ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

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Roma.- El domingo 2 de junio de 1946 no fue una jornada electoral cualquiera en Italia. Tras el colapso del régimen fascista, el país se enfrentó a una decisión histórica: elegir entre monarquía o república en unos comicios que significaron, además, el debut absoluto de las mujeres en un sufragio nacional.

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Madrid.- Tribuna EFE Casa de América con la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona.

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Tokio.- El congreso gastronómico «Spain Fusion» llega a Tokio este martes para promocionar la gastronomía española y sus productos de la mano de chefs de reconocido prestigio como David García, Nacho Manzano, Benito Gómez o David Yarnoz.

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Montevideo.- La Asociación Uruguaya de Fútbol presenta su alianza con la reconocida diseñadora Gabriela Hearst, encargada de confeccionar los trajes que los jugadores de la Celeste vestirán en el Mundial.

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lgs/EFETV

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