Marvel sacude la Comic Con al confirmar ‘Black Panther III’ con David Jonsson al frente

Compartir

4 minutos

Mónica Rubalcava

San Diego (EE.UU.), 25 jul (EFE).- Marvel sacudió el popular Hall H de la Comic-Con de San Diego en su regreso, al confirmar la tercera entrega de ‘Black Panther’ y presentar a David Jonsson como su protagonista, en un panel repleto de estrellas de Hollywood.

«La última vez que estuvimos juntos presentamos a un nuevo personaje… En esta película él crece y madura… Tuvimos que encontrar a un actor increíble», dijo su director Ryan Coogler antes de presentarlo.

El ganador al Óscar, por el guión de ‘Sinners’, también detalló que la cinta llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028 y adelantó que esta será rodada en un formato grande.

Jonsson, conocido por su participación en películas como ‘Alien: Romulus’ o ‘The Long Walk’, subió al escenario muy conmovido para agradecer a Coogler, a Kevin Feige, presidente de Marvel, y al público, y sin dar más detalles comentó: «Créanme que el honor es completamente mío».

El actor británico interpretará al hijo de T’Challa, el rey de Wakanda que interpretó durante dos filmes Chadwick Boseman, fallecido a los 43 años en agosto de 2020 por un cáncer de colon.

La primera película de ‘Black Panther’, estrenada en 2018, recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial; mientras que ‘Black Panther: Wakanda Forever’ acumuló más de 859 millones de dólares en 2022.

«Creo que Jonsson es perfecto, me agarró desprevenido, pero cuando lo vi pensé: ‘él es el rey de Wakanda», dijo a EFE el creador de contenido Dominique Barrett, conocido como King Vader, quien se encontraba en el público como aficionado.

Ryan Gosling se une al MCU

Otro de los grandes anuncios de la jornada fue la incorporación de Ryan Gosling al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como el popular vengador ‘Ghost Rider’, en una película que será dirigida por Shawn Levy (‘Deadpool & Wolverine’).

«¿Esto está pasando de verdad?», preguntó Gosling desde el escenario. «Como ustedes saben este es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo entonces Kevin, Josh Horowitz, Hall H gracias», dijo el actor de ‘Project Hail Mary’.

Marvel, la guinda del pastel

Marvel volvió a demostrar su poderío en la industria al reunir a cerca de 7.000 aficionados en el Hall H, muchos de los cuales esperaron durante días para conseguir un asiento en la sala más emblemática de la Comic-Con, la mayor convención de cultura pop del mundo.

La presentación de Disney fue la que más expectación generó antes de la Comic-Con, impulsada por el próximo estreno de ‘Avengers: Doomsday’, previsto para el 18 de diciembre, y por su ausencia en la edición de 2025 del encuentro.

El espectáculo reunió a un gran número de estrellas de Hollywood de alto calibre al presentar al elenco completo de superhéroes de la película que debutará al enemigo más peligroso de la franquicia: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien anteriormente formó parte de este universo como Iron Man.

«Tengo que decirles, no es fácil ser verde», dijo Downey Jr. en alusión a la célebre frase de la rana Kermit, de ‘The Muppets’, en referencia al color que caracteriza a su nuevo personaje.

El actor de ‘Oppenheimer’ agradeció el respaldo de los aficionados y bromeó con su transformación en el villano Doctor Doom, al asegurar que «habrá decisiones que tomar» e invitar al público a «unirse a la familia de Doom».

Como reconocimiento a la devoción de los asistentes, el Hall H, de unos 6.025 metros cuadrados, incorporó un escenario trasero por el que desfilaron gran parte de los protagonistas de la película, lo que desató la euforia del público y permitió a los aficionados ver de cerca a actores como James Marsden, Paul Rudd, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Anthony Mackie, Chris Evans, Pedro Pascal, David Harbour, Tenoch Huerta y Simu Liu.

Durante el panel también se proyectaron escenas de ‘Avengers: Doomsday’ que muestran el esperado enfrentamiento entre Doom y Thor (Chris Hemsworth), quien asume la misión de reunir a los superhéroes para derrotar al villano.

Feige además hizo público que la cinta anterior, ‘Avengers: Endgame’, se reestrenará en cines el 25 de septiembre con nuevas escenas que estarán conectadas con ‘Avengers: Doomsday’. EFE

mrl/jrg

(Video)