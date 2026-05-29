Matheus Cunha rebaja la alarma sobre Neymar: «Claramente llegará bien al Mundial»

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Teresópolis (Brasil), 29 may (EFE).- Matheus Cunha, concentrado con la selección brasileña, rebajó este viernes la preocupación en torno a la lesión muscular de Neymar y aseguró que, «claramente», llegará bien al Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio.

«Creo que su lesión claramente le dará la oportunidad de llegar bien para nuestro objetivo», afirmó en rueda de prensa el delantero del Manchester United, en Teresópolis, donde está concentrada la Canarinha desde el miércoles.

Cunha, que se apresta a disputar su primera Copa del Mundo, manifestó que siempre es «triste» ver a compañeros pasando por momentos de dificultades físicas y recordó los casos de Rodrygo (Real Madrid) y Estêvão (Chelsea), fuera de la lista de convocados por lesión.

«Nadie quiere pasar por eso», aseveró.

En este sentido, espera que él y los otros 25 jugadores elegidos por el técnico Carlo Ancelotti estén «listos» físicamente para ayudar porque «eso es lo más importante».

El estado de Neymar ha acaparado toda la atención en estos primeros días de concentración de la pentacampeona del mundo.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó el jueves que el 10 sufre una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá de baja entre dos y tres semanas.

Todo apunta a que se perderá las dos amistosos previos contra Panamá y Egipto. Además, es duda para el debut en el Grupo C contra Marruecos, el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

Preguntado sobre si Neymar, pese a estar de baja, ha pedido al grupo llevar el 10 a la espalda, Cunha respondió que «el asunto de los dorsales es muy irrelevante».

«Poco importa el número que uno está usando. Vimos su reacción (por Neymar) por volver. Alguien tan grande y demostrar todo ese orgullo por estar de vuelta… La cuestión de los números está totalmente fuera de nuestro alcance», indicó.

Con todo, el delantero del Santos será el 10 de Brasil en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó a EFE una fuente de la CBF. EFE

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