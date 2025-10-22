Matisse: “No queremos sumarnos más a modas, queremos mantener lo nuestro”

3 minutos

Diego Cubillas

Ciudad de México, 22 oct (EFE).- Tras casi once años sobre los escenarios con un sonido fiel a las baladas y el pop mexicano, Melissa Robles, Román Torres y Pablo Preciado, los integrantes del grupo mexicano Matisse, expresaron este miércoles, tras el lanzamiento de su nueva colaboración con el reconocido Cristian Castro, su deseo de no convertirse en una tendencia pasajera dentro del panorama musical actual.

“No queremos sumarnos más a modas, no queremos ser una moda (…). Queremos mantenernos en lo nuestro y ojalá eso permee por muchos años y que ese sea nuestro legado”, afirmó en una entrevista a EFE Pablo Preciado, guitarrista y vocalista del trío originario de Mexicali, la capital del estado de Baja California (noroeste).

La publicación de la “balada muy mexicana” ‘Conmigo sin ti’ de la mano de la voz de canciones como ‘Azul’ o ‘Lloviendo estrellas’, es el primer adelanto de su nuevo álbum, que espera ver la luz en el mes de enero.

“La canción se dio a finales de agosto”, narró Pablo: “Yo estaba trabajando con Cristian en su disco, le mostré el tema, le gustó y a la semana ya estábamos grabando en Miami. Todo fue muy espontáneo, grabamos el video ahí mismo, sin planearlo, simplemente capturando el momento”.

Con el objetivo de “defender la nostalgia del pop, de lo que eran nuestros inicios y de la música que nos gustado”, Román Torres explicó que el nuevo disco será “una celebración de estos once años”.

A punto de superar la década, Matisse reconoce que la industria musical ha cambiado “un chingo” en su forma de consumo, aunque no tanto en su esencia.

“La música mexicana siempre ha estado ahí (…), pero creo que ahorita la manera de consumirla es bien rara y si le gusta a uno le gusta a 1.000”, expuso Preciado.

“Ahora hay menos barreras entre los géneros y eso nutre mucho la música (…) todo está fluyendo como en comunión y hace que la música evolucione mucho más rápido”, añadió Melissa Robles.

El grupo, que ha colaborado con artistas como Camilo, Reik o Carin León, aseguró, en las palabras de Román, que cada experiencia los ha enriquecido: “Siempre nos emociona cuando se logra una colaboración. Es ver fluir la química (…). Ha sido como conocer a los artistas del lado más humano y siempre han sido súper profesionales y aprendes de ellos”.

Los mexicalenses actuarán el 6 de marzo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México presentando su disco y cantando “canciones que a lo mejor hace mucho no cantábamos en la gira o que han ido cambiando”.

Consolidados en la escena del pop y la balada, afirman que les gustaría que les recordaran “porque somos honestos, porque hemos tratado de corazón hacer canciones que a nosotros nos gustan, porque hemos navegado por muchos lados haciendo música con diferentes tintes, pero siempre escribiendo y cantando nuestras canciones”. EFE

dcb/csr/gpv