Meloni felicita a Magyar por su «clara» victoria en Hungría y agradece a su «amigo» Orbán

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Roma, 12 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha felicitado este domingo al conservador Péter Magyar por su «claro» triunfo electoral en Hungría y ha agradecido a su amigo y hasta ahora homólogo Viktor Orbán, tras dieciséis años en el poder.

«Felicitaciones por la clara victoria electoral a Péter Magyar, a quien el Gobierno italiano desea buen trabajo», escribió la mandataria ultraderechista en sus redes sociales.

Asimismo, agradeció a su «amigo», el ultranacionalista Orbán, por la «intensa colaboración» de estos años.

«Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que seguiremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los desafíos comunes a nivel europeo e internacional», terminó Meloni.

Este domingo Péter Magyar y su partido conservador Tisza han conseguido acabar con la hegemonía en Hungría de dieciséis años de Orbán, quien ya ha reconocido su derrota. EFE

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