Meloni reivindica ante Vance antes de los JJ.OO un futuro de «valores occidentales»

Roma, 6 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado este viernes los «valores de Occidente» para el futuro al reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán (norte).

Meloni, que es una reconocida aliada del presidente Donald Trump en Europa, describió esta reunión como una ocasión para «intercambiar opiniones sobre cuestione bilaterales» y destacó las «maravillosas relaciones» entre Italia y Estados Unidos.

«Estamos trabajando en muchos temas bilaterales de refuerzo de nuestra cooperación pero también en los múltiples expedientes internacionales que están abiertos», afirmó la mandataria.

Meloni recordó que su último encuentro con Vance fue en Roma el pasado mayo, durante la misa de inicio del pontificado de León XIV.

A su juicio, tanto aquel evento religioso como las actuales Olimpiadas «son dos eventos que relatan un sistema de valores que mantienen unidos a Europa y Estados Unidos, que mantienen unido al Occidente», declaró.

Según añadió, estos hitos constituyen «la base, obviamente, de nuestra colaboración, de nuestra amistad y del futuro que queremos construir juntos».

Por su parte, JD Vance, quien llegó este jueves a Italia para asistir a la ceremonia inaugural olímpica en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) junto a Marco Rubio, resaltó las «muchas conexiones económicas y asociaciones» entre ambos Estados.

«Así que, en el espíritu de las Olimpiadas —amistad, competición basada en reglas y el simple hecho de unirnos en torno a valores compartidos— estamos muy emocionados de estar aquí y tendremos una gran conversación sobre diversos temas», afirmó.

La reunión se produce en un clima de tensión en Italia, con manifestaciones este viernes en Milán, contra de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para vigilar a los atletas de ese país en los Juegos.

A pesar de que el Gobierno de Meloni ha aclarado en repetidas ocasiones que los efectivos norteamericanos se limitarán exclusivamente a tareas de análisis e intercambio de información desde sus sedes diplomáticas, la presencia de estos agentes ha sido objeto de duras críticas por parte de sectores de la oposición y colectivos sociales.

Italia acoge hasta el 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milán y Cortina con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.EFE

