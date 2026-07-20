Meloni y Montenegro aseguran que se abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales

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Roma, 20 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió este lunes a su homólogo portugués, Luis Montenegro, y coincidieron que se abre «una nueva etapa» en las relaciones bilaterales con la firma de un documento «que permitirá hacer el diálogo entre ambos gobiernos más estable y estructurado»

Esta nueva etapa tendrá el objetivo de reforzar la cooperación en ámbitos como la defensa, la energía, el sector digital, la economía marítima y la política exterior, explicaron al destacar que hacía 12 años que un primer ministro portugués no visitaba Italia.

Uno de los acuerdos más destacados es el contrato para la construcción de tres fragatas Evo para la Marina portuguesa por parte del grupo italiano Fincantieri, dentro de un paquete de acuerdos bilaterales que Melini agregó es «un reconocimiento a la excelencia de la industria italiana, pero también una demostración de que Europa puede reforzar su autonomía invirtiendo en las capacidades industriales y tecnológicas de sus empresas».

Montenegro destacó que Italia es ya el sexto proveedor de Portugal, pero defendió la necesidad de aumentar la relación económica hacia áreas como la energía, la defensa, la industria digital y el ámbito marítimo, especialmente en materia de vigilancia y preservación de la autonomía estratégica europea.

Los dos mandatarios subrayaron además la afinidad entre ambos países por su vocación marítima y sus posiciones convergentes respecto a la cooperación con África. En ese sentido, defendieron reforzar el apoyo al desarrollo económico del continente africano para mejorar las condiciones de vida de su población y actuar sobre las causas de la migración.

En el ámbito europeo, Meloni y Montenegro coincidieron en que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) debe estar «a la altura de los desafíos actuales», preservando políticas tradicionales como la Política Agrícola Común (PAC) y los fondos de cohesión.

También abordaron la gestión de los flujos migratorios, la dimensión exterior de la política migratoria europea y la preparación del debate previsto para el Consejo Europeo de octubre.

En política internacional, ambos reafirmaron su compromiso de seguir apoyando a Ucrania, respaldar el proceso de integración europea de los Balcanes Occidentales y mantener la coordinación sobre los conflictos en Oriente Medio.

También Montenegro calificó el encuentro como el inicio de «una nueva fase» en las relaciones entre Italia y Portugal y expresó su confianza en que esta etapa permita reforzar los vínculos diplomáticos y ofrecer resultados concretos para los ciudadanos de ambos países. EFE

ccg/fpa