Merz dice que EEUU ha accedido a venderle misiles Tomahawk para desplegarlos en Alemania

Compartir

3 minutos

Berlín, 9 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este jueves que EE.UU. ha accedido a vender a su país misiles de largo alcance estadounidenses Tomahawk, con un alcance de hasta 1.600 kilómetros, para desplegarlos en el país centroeuropeo.

En una declaración gubernamental en la Cámara Baja, Merz explicó que además, «al margen de la reunión de la OTAN en Ankara, acordamos con el Gobierno de Estados Unidos que adquiriremos misiles de crucero Tomahawk estadounidenses y que estos serán desplegados en Alemania».

«Con ello cerramos una importante brecha estratégica en nuestra defensa y, al mismo tiempo, trabajaremos para desarrollar nuestros propios sistemas europeos y desplegarlos en Europa», indicó.

En 2024 el entonces expresidente Joe Biden y el antecesor de Merz, Olaf Scholz, habían acordado el despliegue a partir de 2026 de misiles de crucero estadounidenses convencionales Tomahawk para la disuasión y defensa ante la amenaza rusa.

Sin embargo, en mayo pasado EE.UU. dejó claro que finalmente no habrá Tomahawk para Alemania, al menos no gratis, al anunciar también la retirada de 5.000 soldados del país, después de que Merz afirmara que Washington no tenía una estrategia de salida coherente en su conflicto con Irán y que el régimen de Teherán estaba «humillando a toda una nación» en las negociaciones para un alto el fuego.

Merz confirmó a continuación en una entrevista de televisión que no habrá Tomahawk para Alemania porque «los estadounidenses actualmente no tienen suficientes para sí mismos».

Según dijo el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, entonces, la concesión de Tomahawk a Alemania por parte de EE.UU. iba a ser «una solución temporal», hasta que los países europeos estuviesen en condiciones de cerrar esa brecha en su seguridad por sí mismos, algo que por ahora aún no han conseguido pese a los planes existentes, como el trabajo que comenzaron en 2023 para desarrollo de sistemas de ataques profundos de precisión Alemania y el Reino Unido.

Ante la negativa del presidente de EE.UU. de enviar esos misiles a Alemania, el Gobierno de coalición alemán inició conversaciones con Washington para tratar la posibilidad de adquirir esos misiles de precisión, que pueden lanzarse desde buques, submarinos y lanzadores terrestres, y son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.600 kilómetros, según su fabricante, Raytheon.

El anuncio de Merz en la Cámara Baja del Parlamento alemán llegó por sorpresa, porque el miércoles por la tarde en la rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN aún había dicho que las conversaciones sobre este asunto aún no habían concluido.

Pistorius por su parte había dicho por la mañana desde Ankara que había «movimientos, pero «ningún resultado aún», si bien se mostró optimista acerca de una decisión positiva por parte de EE.UU. EFE

cae/jgb

(foto)(vídeo)