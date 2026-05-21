Merz pide a la UE un estatus de país «miembro asociado» para Ucrania

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Berlín, 21 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), crear el estatus de «miembro asociado» para Ucrania.

En la misiva, publicada este jueves en la edición alemana de Politico, Merz pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear el estatus de «miembro asociado para Ucrania».

Ese sería un «modelo que significaría un paso decisivo en el camino de Ucrania hacia la integración plena», según el jefe del Gobierno germano.

Merz precisó que ese estatus no sería hacer de Ucrania un «miembro ‘light'» o «devaluado» de la UE, pero iría «más allá del existente Acuerdo de Asociación».

Los Acuerdos de Asociación de la UE son tratados vinculantes entre los 27 y terceros países o bloques regionales que, para el canciller, habría que superar en el caso de Ucrania y otras naciones del Viejo Continente, como Moldavia o las de los Balcanes occidentales.

«Estoy convencido de que necesitamos una nueva dinámica para Ucrania y también para los Balcanes occidentales y Moldavia», según la carta del canciller.

Merz precisó que su idea de ser «miembro asociado» para la UE otorgaría el derecho de participar en las reuniones del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, pero sin derecho de voto, además de dar acceso a escaños sin facultad de votar en el Parlamento Europeo y atribuir un miembro de la CE sin cartera ni capacidad para participar en las votaciones.

Según la propuesta del canciller, ser «miembro asociado» también otorgaría, entre otras cosas, a un magistrado de la nación con ese estatus la figura de un «juez asociado» en el Tribunal de Justicia de la UE.

Garantía de seguridad sustancial

En materia de política exterior, «la harmonización de Ucrania con la Política Exterior y de Seguridad Común», implicaría «el compromiso político de los Estados miembros de aplicar el artículo 42, 7º párrafo, del Tratado de la Unión Europea» para «crear una garantía de seguridad sustancial».

Dicho artículo prevé en ese párrafo la solidaridad de los Estados miembros de la UE con otro miembro en caso de «agresión armada en su territorio», ante lo que los demás países de la Unión «le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance».

Merz señaló en su carta que esta disposición serviría para «crear una sustancial garantía de seguridad» para Kiev, cuya integración en caso de ser «miembro asociado» seguiría siendo paulatina y sin acceso pleno a los fondos del presupuesto de la UE.

Los programas europeos con los miembros asociados podrían «aplicarse de forma gradual», según el canciller.

«Con este enfoque, Ucrania daría un gran paso adelante, acercándose de inmediato a la plena adhesión», agregó Merz, quien defendió que «Ucrania forma parte de la familia europea y seguiremos apoyándola en la construcción de un futuro pacífico y próspero dentro de la Unión Europea». EFE

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