Merz prepara una reunión para reactivar las negociaciones de paz en Ucrania

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Berlín, 14 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, adelantó este martes que prepara una nueva reunión de europeos, ucranianos y estadounidenses para tratar de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz, suspendidas desde que EE.UU. e Israel lanzaran a finales de febrero sus ataques contra Irán y que, aún con un alto el fuego temporal en vigor, no se han retomado aún.

«Actualmente estamos organizando otra reunión, también a nivel de asesores de seguridad nacional. Invitamos a la parte estadounidense, como siempre, a participar», señaló Merz en una rueda de prensa en Berlín tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que sin embargo no reveló cuántos países estarán invitados a la cita.

El canciller dijo que su intención es «intensificar aún más» las conversaciones en el seno de la UE para reactivar no solo las negociaciones tras estar el foco de EE.UU. y también de Europa en Oriente Medio durante el último mes, y también para hacer oír la voz del Viejo Continente una vez restablecida la mesa de negociación para tratar de lograr un alto el fuego en Ucrania.

Merz se mostró «firmemente convencido de que no habrá acuerdos con Rusia a espaldas de los europeos» y que la Administración de Donald Trump, que intenta mediar entre Ucrania y Rusia, «lo sabe».

«Si quiere la firma de Europa en cualquier acuerdo -y esa firma es necesaria, porque Europa debe ser parte del proceso y también del acuerdo de paz-, entonces Europa tiene que estar presente», dijo.

El canciller recalcó que Alemania tiene que estar en la mesa como «el mayor apoyo a Ucrania desde el año pasado».

Zelenski se pronunció en el mismo sentido, al subrayar la importancia de que Europa, como el mayor donante en la lucha de Ucrania contra la agresión rusa, participe en las negociaciones.

«Sin embargo, Rusia sigue buscando motivos para no poner fin a las hostilidades, y esa es una de las principales razones por las que un formato de negociación de este tipo aún no funciona», señaló Zelenski.

No olvidar la guerra en Europa

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán ha dejado en un segundo plano los intentos por lograr un cese de hostilidades en Ucrania, encabezados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

También ha desviado momentáneamente el foco de la UE de Ucrania, aunque Merz ha reiterado en el último mes que la situación en Oriente Medio no debe hacer a los países olvidar la guerra en territorio europeo.

Ucrania esperaba que los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitaran la capital ucraniana después de la Pascua ortodoxa, que terminó el lunes, pero el fracaso del diálogo entre EE.UU. e Irán en Islamabad ha dejado en el aire este viaje.

Una delegación ucraniana mantuvo a finales de marzo en Florida un encuentro con ambos enviados de Trump, sin los rusos.

La última reunión trilateral tuvo lugar a finales de febrero en Ginebra y otra estaba prevista para marzo, pero ésta fue aplazada porque EE.UU. lanzó junto con Israel sus ataques contra Irán.

De momento, Moscú no ha mostrado ningún interés en reanudar las reuniones a tres bandas.

Ucrania y Rusia siguen lejos de acercar posturas, sobre todo en la cuestión territorial, ya que el Kremlin exige la entrega completa de Donetsk y Lugansk, y tampoco se ponen de acuerdo sobre el control futuro de la ocupada central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, entre otros puntos. EFE

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