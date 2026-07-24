Merz realiza cambios en el Gobierno con nuevos ministro de Sanidad y jefa de gabinete

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Berlín, 24 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este viernes cambios en su Gobierno, que pasará a tener a Carsten Linnemann como nuevo ministro de Sanidad, una cartera de la que se ocupaba hasta ahora Nina Warken, a quien el jefe del Ejecutivo germano eligió como jefa de gabinete.

Merz anunció también en la Cancillería Federal que Philipp Amthor pasará a ser el ministro para las relaciones con los estados federados y apuntó que habrá más cambios en su Ejecutivo, aunque aún precisa de tiempo para llevarlos a cabo.

El canciller reaccionó así a la crisis generada tras la dimisión de Jens Spahn, jefe del grupo parlamentario que forman su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), un cargo para el que Merz ha designado a Thorsten Frei.

Frei era hasta ahora el jefe de gabinete de Merz y será reemplazado por Warken.

«Por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer asumirá el cargo de jefa de la Cancillería Federal», destacó Merz, quien dijo que la política conservadora Nina Warken, de 47 años, es una «negociadora tenaz», algo demostrado en la reciente reforma del sector sanitario implementada por el Ejecutivo germano.

«Nina Warken ha demostrado en los últimos meses, como ministra de Sanidad en el Gobierno, que es capaz de dirigir un ministerio, de llevar a cabo reformas incluso frente a la oposición y de abordar temas muy diversos en toda su complejidad», abundó el canciller.

Sobre el sustituto de Warken, Merz subrayó que Linnemann «asume la dirección de un ministerio que representa al sector de más rápido crecimiento de nuestra economía» y puso de relieve que Amthor desarrollará una tarea clave en el Estado federal, pues éste «sólo funciona si el Gobierno federal y los estados federados colaboran estrechamente».

Además, Merz añadió que «habrá más cambios en el Consejo de Ministros», pero «estas decisiones requieren aún unos días, y quizá incluso más tiempo, sobre todo teniendo en cuenta las vacaciones de verano».

Merz también se mostró satisfecho por la rápida decisión que tomó con Markus Söder, líder de la CSU, para elegir a Frei para dirigir al grupo parlamentario conservador, aunque el ahora ex jefe de gabinete del canciller debe recibir el visto bueno de la dirección de la formación del jefe de Gobierno en una reunión que tendrá lugar la próxima semana.

El detonante de los cambios en el Gobierno de Alemania anunciados por Merz fue la dimisión de Spahn, envuelto en una polémica tras haber sido padre gracias a un vientre de alquiler.

Spahn, anteriormente ministro de Sanidad durante el mandato de Angela Merkel como canciller de Alemania (2005-2021), dimitió al hacerse público que había sido padre con su marido gracias a un vientre de alquiler en Estados Unidos.

En Alemania, está prohibida la gestación subrogada y el propio Spahn se había opuesto a la implantación de esta práctica en suelo germano. EFE

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