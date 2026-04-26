Merz se suma a las condenas del tiroteo en la cena de corresponsales en Washington

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Berlín, 26 abr (EFE). -El canciller alemán, Friedrich Merz, se sumó a las condenas al tiroteo en la cena de corresponsales en Washington, a la que asistía el presidente de EEUU Donald Trump y otros miembros del Gobierno, y dijo que la violencia no debe tener cabida en la democracia.

«La violencia no tiene lugar alguno en una democracia. Decidimos a través de mayorías, no a través de las armas», dijo Merz en su cuenta de X.

«Condeno el intento de ataque en Washington y estoy aliviado de que el presidente Trump, la primera dama Melaniay todos los asistentes (a la cena) estén a salvo», agregó.EFE

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