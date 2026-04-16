Merz toma «muy en serio» las advertencias de FMI sobre la deuda en contexto inflacionario

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Berlín, 16 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves tomar «muy en serio» las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe Monitor Fiscal advirtió de que muchos países no han saneado sus balances fiscales en un momento marcado por las consecuencias inflacionarias de la guerra en Irán.

«Nos tomamos muy en serio las advertencias del Fondo Monetario Internacional», dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo irlandés, Micheál Martin.

El canciller señaló que valora rigurosamente lo apuntado por el FMI en su Monitor Fiscal publicado el miércoles, «tanto en lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda de los Estados europeos como a la evolución de los mercados de capitales».

«En lo que se refiere a la deuda pública, observamos que los tipos de interés están subiendo lentamente», indicó el jefe del Gobierno de Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera más grande del mundo.

«Vemos que las primeras agencias de calificación empiezan a ofrecer una perspectiva neutral o negativa, sin que por el momento se haya producido una rebaja de la calificación», subrayó Merz.

El canciller apuntó que esas perspectivas de las agencias de calificación «son indicios» que obligan a llevar «mucho, mucho cuidado, más que nunca» en «la gestión y la planificación presupuestarias».

«Debemos velar por que la deuda pública no siga aumentando», comentó el jefe del Gobierno alemán, cuyo Ejecutivo dispone de un nuevo marco constitucional, aprobado en marzo de 2025, por el cual el país centroeuropeo se puede endeudar más.

Los cambios en la Ley Fundamental implican la exclusión del límite de endeudamiento para todo gasto militar que supere el 1 % del PIB, además de la creación de un fondo para infraestructuras y la protección del clima de 500.000 millones de euros en doce años.

El Monitor Fiscal del FMI publicado el miércoles indicó que muchas naciones no han saneado sus balances fiscales y encaran ahora un nuevo frente de presión inflacionaria generado por la guerra de Irán con un margen de maniobra muy escaso.

Este panorama amenaza con generar una nueva crisis de deuda y dañar la economía de los hogares, según la advertencia del FMI.

La deuda pública mundial alcanzó aproximadamente el 94 % del PIB en 2025 y, si no se modifican las políticas actuales, superaría el 100 % del PIB para 2029, un nivel no visto desde el final de la II Guerra Mundial, según el informe del FMI. EFE

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