Merz ve inaceptable que competidores como China subvencionen e infravaloren sus monedas

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Berlín, 15 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles que no es aceptable que países como China, que compiten económicamente con Europa, usen subvenciones para sus productos y disfruten de las ventajas que ofrece un valor de su moneda infravalorado.

«A largo plazo, no podemos aceptar que algunos países, especialmente los grandes competidores, mantengan artificialmente baja la cotización de su moneda frente al exterior y se obtengan así ventajas competitivas», dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín al ser preguntado sobre la política monetaria del gigante asiático.

«Ya he abordado este tema en dos ocasiones en el Consejo Europeo. También he pedido a la presidenta de la Comisión que lo plantee ante los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro», explicó el jefe del Gobierno alemán.

«En la zona del euro tenemos una política monetaria común y, por lo tanto, también debemos defender nuestros intereses de forma conjunta», adujo Merz.

El canciller hizo estas declaraciones en la tradicional rueda de prensa de verano que ofrecen los jefes del Ejecutivo de Alemania antes del parón estival. EFE

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