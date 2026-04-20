Merz y Lula elogian en Alemania el acuerdo UE-Mercosur frente al «unilateralismo»

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El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, elogiaron este domingo en Alemania el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur frente al «unilateralismo», en una crítica indirecta a Donald Trump.

El tratado, que se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, «hará que todas las economías participantes sean más fuertes, más independientes y más resilientes», aseguró el canciller alemán durante la inauguración de la feria industrial de Hanóver, en el norte de Alemania.

Lula destacó que «ante el unilateralismo, el Mercosur y la Unión Europea optaron por la cooperación».

«En menos de dos semanas, entrará en vigor el acuerdo que crea un mercado de casi 720 millones de personas y un PIB de 23 billones de dólares. Un mayor comercio y una mayor inversión significan nuevos empleos y oportunidades a ambos lados del Atlántico. Con una mayor integración productiva, fortaleceremos la estabilidad de las cadenas de suministro», afirmó el presidente brasileño.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, a la espera de que la justicia del bloque se pronuncie sobre un recurso del Parlamento Europeo.

La Comisión Europea -el brazo ejecutivo- optó por una aplicación provisional a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, un proceso que se espera que tarde un año y medio.

El dilatado acuerdo comercial entre ambos bloques es muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

Lula destacó que «existen numerosas complementariedades aún por explorar entre ambas regiones» y afirmó que Brasil puede ayudar a la UE a reducir los costos energéticos y descarbonizar su industria.

«Para ello, es fundamental que las normas del bloque tengan en cuenta la matriz de energía limpia utilizada en nuestros procesos productivos», afirmó.

El presidente brasileño también instó a «combatir las falsas narrativas sobre la sostenibilidad» de su agricultura.

«Crear barreras adicionales al acceso a los biocombustibles es contraproducente, tanto desde el punto de vista ambiental como energético», argumentó.

Alemania busca que este acuerdo le permita encontrar nuevos mercados para exportar sus productos y reactivar su alicaída economía, y Brasil con más de 200 millones de habitantes representa muchas oportunidades.

Merz destacó que la feria industrial de Hanóver —que atrae a más de 3.000 empresas— es una oportunidad para demostrar la «confianza» que existe entre Europa y Sudamérica, basada en «una cooperación con el menor número posible de aranceles y, si es posible, sin ninguno».

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