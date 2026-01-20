Miércoles, 21 de enero de 2026

15 minutos

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este miércoles en la tercera jornada del Foro de Davos, la intervención más esperada de este año tras el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por las ansias del líder republicano de anexionar el territorio danés de Groenlandia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, y los presidentes de Finlandia, Alexander Stubb, y de Polonia, Karol Nawrock, participan en un debate sobre las capacidades de Defensa de Europa en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

– El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a participar en el Foro Económico Mundial de Davos, dónde hablará ante el plenario. (Texto)

– Oriente Medio está representado en la tercera jornada del Foro por el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa; el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, y los ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Asad al Shaibani , y de Omán, Sayid Bin Hamd Al Busaidi. (Texto)

– El zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial del Gobierno de EE.UU., David Sacks, mantiene una conversación con el presidente, consejero delegado y cofundador de Salesforce, Marc Benioff. (Texto)

– Los empresarios Sunil Bharti Mittal y Natarajan Chandrasekaran, la economista Gita Gopinath y el ministro indio Ashwini Vaishnaw, junto a líderes empresariales y mediáticos, debaten sobre si India puede convertirse en la tercera mayor economía del mundo, sus motores de crecimiento y los desafíos estructurales que enfrenta, en el Foro de Davos. (Texto)

– La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de Blackrock, Larry Fink, participan en una mesa redonda sobre los nuevos años 20. (Texto)

– También participan en el encuentro de líderes el presidente y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y el presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. (Texto)

– Al final de la jornada se enviarán las claves del día, el «cuaderno de Davos».

EEUU GROENLANDIA

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea intensifican sus contactos diplomáticos antes de la cumbre extraordinaria convocada para el jueves para discutir la respuesta coordinada ante las amenazas arancelarias de Donald Trump sobre Groenlandia.

(Texto)

UE MERCOSUR

Estrasburgo (Francia)- El Parlamento Europeo vota si eleva el acuerdo entre la UE y el Mercosur ante la justicia europea para determinar si es compatible con los tratados comunitarios, lo cual paralizaría su proceso de ratificación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Davos/Moscú/Kiev – Emisarios ucranianos y rusos participan en un Foro de Davos eclipsado por las amenazas de Washington de tomar Groenlandia y del que podría ausentarse el presidente Volodímir Zelenski si su homólogo estadounidense, Donald Trump, y sus socios europeos no le garantizan que abordarán con él asuntos clave para Ucrania.

(Texto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán mantiene la interrupción de servicio de internet y la retórica de advertencias ante una posible intervención estadounidense a pesar de que las protestas que fueron duramente reprimidas los pasados días 8 y 9 han remitido.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Davos/Jerusalén – Los presidentes invitados a ser parte de la denominada Junta de Paz para Gaza firman su adhesión a este órgano en una ceremonia en Davos convocada por el presidente Donald Trump, mientras en el enclave los palestinos viven la transición hacia la segunda fase sin cambios en su precaria situación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Desde Nur Shams en Cisjordania se enviará una crónica sobre el impacto del primer aniversario de la operación ‘Muro de Hierro’, que provocó el mayor desplazamiento forzado desde la Nakba (catástrofe, en árabe) de 1948.

AMÉRICA INFLACIÓN

Redacción América – América Latina cerró el 2025 con una inflación más baja de lo esperado y con la certeza de que sus economías pudieron capear el temporal arancelario global desatado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que tuvo un impacto menor al anticipado en los precios de la región.

(Texto) (Foto) (Infografía)

COREA DEL SUR JUSTICIA

Seúl – El ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, recibe la sentencia en el juicio en su contra por presunta complicidad en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el expresidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, un intento considerado por los investigadores como un acto de «insurrección». La fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión.

(Texto)

JAPÓN ABE

Tokio- Un tribunal japonés prevé dictar sentencia sobre el asesinato a tiros, en julio de 2022, del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, uno de los líderes recientes más influyentes del país, con la petición de cadena perpetua por parte de la Fiscalía para el autor confeso del magnicidio, Tetsuya Yamagami.

(Texto)

CINE HAMNET

Londres – La oscarizada cineasta Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley y el joven actor Jacobi Jupe, de 12 años, reflexionan en una entrevista virtual con medios internacionales, entre ellos EFE, sobre su experiencia durante el rodaje de ‘Hamnet’, la preparación de sus personajes o su relación con William Shakespeare.

(Texto)

VALENTINO

Roma – Se abre en Roma la capilla ardiente del diseñador Valentino, fallecido el lunes a los 93 años y considerado el último gran emperador de la moda italiana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) divulga el índice de inflación interanual en el Reino Unido correspondiente al mes de diciembre. (Texto)

08:30h.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Giuseppe Cavo Dragone, hace una intervención al inicio de una nueva reunión de dos días de los jefes de la Defensa de la Alianza Atlántica. OTAN

09:00h.- París.- FRANCIA LE PEN.- Segundo día del interrogatorio programado de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Estrasburgo.- UE EEUU.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre la última cumbre de líderes europea y cómo fomentar una Europa más fuerte y soberana ante las últimas amenazas al orden global

09:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, da un discurso ante la audiencia el Foro Económico Mundial de Davos (Texto)

10:00h.- París.- UE FINANZAS.- Conferencia de la EBA (Autoridad Bancaria Europea), ESMA (Autoridad Europea de Mercados y Valores) y de la ESM (Mecanismo Europeo de Estabilidad) sobre la forma de fortalecer el sistema financiero europeo a través del mercado único.

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

10:00h.- Londres.- CINE HAMNET.- La oscarizada cineasta Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley y el joven actor Jacobi Jupe, de 12 años, reflexionan en una entrevista virtual con medios internacionales, entre ellos EFE, sobre su experiencia durante el rodaje de ‘Hamnet’, la preparación de sus personajes o su relación con William Shakespeare.

10:20h.- Davos.- FORO DAVOS.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el presidente de Polonia, Karol Nawrock, participan en un debate sobre las capacidades que tiene Europa de defenderse en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

11:00h.- Roma.- VALENTINO.- Se abre en Roma la capilla ardiente del diseñador Valentino, fallecido el lunes a los 93 años y considerado el último gran emperador de la moda italiana (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes abre su Caja de las Letras para recibir el legado in memoriam de la escritora, poeta, dramaturga y periodista hispano-paraguaya Josefina Plá. C/ Alcalá, 49.

11:00h.- Barcelona.- MARINA ABRAMOVIĆ.- La artista serbia Marina Abramović presenta su nuevo espectáculo ‘Balkan Erotic Epic’, una obra inmersiva de gran intensidad visual y simbólica que se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu Gran Teatre del Liceu (Texto) (Foto)

12:30h.- Estrasburgo.- UE MERCOSUR.- El Parlamento Europeo vota si elevar el acuerdo entre la UE y el Mercosur ante la justicia europea

12:30h.- Estrasburgo.- UE PASAJEROS.- El Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre la normativa de derechos para los pasajeros aéreos

13:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa, participa en un díalogo de alto nivel ante la audiencia del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. (Texto) (Foto)

14:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante la audiencia del Foro Económico Mundial de Davos, bajo el lema «¿Cómo podemos cooperar en un mundo más conflictivo?¨» (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- Los ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Asad Hasan AlShainbani, y de Omán, Sayid Bin Hamd Al Busaidi, y el director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, participan en el Foro Económico Mundial de Davos en un debate sobre la delicada situación de seguridad en Oriente Medio. (Texto)

15:46h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Argentina, Javier Milei, ofrece una alocución a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Londres.- PREMIOS BRIT.- Los Premios BRIT, los más importantes de la industria musical británica, anuncian en su cuenta de Instagram las nominaciones para la edición de 2026, que se celebrarán el próximo 28 de febrero y por primera vez en Mánchester.

18:00h.- Madrid.- VAN DYCK.- El Museo Nacional del Prado y la ciudad de Génova presentan la exposición ‘Van Dyck el europeo. El viaje de un genio de Amberes a Génova y Londres’, que se podrá ver en el Palacio Ducal genovés del 20 de marzo al 19 de julio. (Texto)

20:00h.- Copenhague.- GROENLANDIA EEUU.- El secretario británico de Defensa, John Healey, mantiene una reunión en Copenhague con su homólogo danés, Troels Lund Poulsen, en medio de la tensión entre Europa y EE. UU., en torno a las ansias anexionistas del presidente Donald Trump.

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne por vídeoconferencia con el Gobierno de Rusia para debatir temas abordados durante su sesión de preguntas y respuestas con los rusos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estrasburgo.- UE EEUU.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo decide sobre los próximos pasos en la ratificación del acuerdo entre la UE y EEUU para evitar una guerra comercial a la vista de la nueva escalada arancelaria desde Washington

París.- MODA PARIS.- Las propuestas de Dior Homme, Walter Van Beirendonck, Acne Studios, Berluti y Kenzo protagonizan la segunda jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027. (Texto) (Foto)

Ginebra.- ESPAÑA INFANCIA.- España comparece ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para examinar su cumplimiento de la convención internacional relativa. (Texto)

Moscú.- RUSIA PALESTINA.- El presidente de Palestina, Mahmud Abás, efectúa visita de dos días a Rusia para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA MODA.- Semana de la moda de París (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid – CHRIS PRATT – Chris Pratt habla con EFE sobre su nueva película, ‘Sin piedad’, que está ambienta en un futuro próximo en el que la justicia es impartida por una jueza creada a partir de IA avanzada y plantea debates como el límite de la privacidad en Internet y la posibilidad de alcanzar la imparcialidad total. Paula Boira (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h.- Lima.- PERÚ VIZCARRA.- La Corte Superior Nacional de Justicia de Perú celebra una audiencia para evaluar la solicitud del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) para suspender la ejecución de la condena que se le impuso a 14 años de cárcel por haber recibido sobornos hasta que sea revisada en segunda instancia. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York presentara oss detalles de ‘Rafael: Poesía Sublime’, la mayor exposición dedicada a la trayectoria completa del genio renacentista italiano jamás organizada en Estados Unidos que se inaugurará en marzo. (Texto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR CÁRCELES.- Familiares de presos recluidos en las cárceles de Ecuador protestan contra el Gobierno por las muertes dentro de prisiones, muchas de ellas asociadas a brotes de tuberculosis en medio del hacinamiento. SNAI (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- Representantes de las Cámaras Empresariales y expertos en economía analizan en diálogo con la Agencia EFE la situación económica de Uruguay y señalan qué expectativas tienen para el año 2026, que tendrá como uno de sus principales retos la mejora de la competitividad.

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- Empieza la Feria Internacional del Libro en El Cairo con 1.400 expositores, eventos culturales, actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z, y el escritor egipcio Naguib Mahfouz como Personalidad del Año.

Asia

Lombok- INDONESIA ESPAÑA- Indonesia celebra la tercera sesión del juicio por el caso de la española Matilde Muñoz, de cuyo asesinato el pasado julio en un hotel de la isla indonesia de Lombok se acusa a dos hombres, un empleado y un extrabajador del establecimiento.

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- El ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, recibirá la sentencia final en el juicio en su contra por presunta complicidad en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, un intento considerado por los investigadores como un acto de «insurrección». La fiscalía especial surcoreana solicita una pena de 15 años de prisión. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ABE.- Un tribunal japonés prevé dictar sentencia sobre el asesinato a tiros del ex primer ministro nipón Shinzo Abe, uno de los líderes recientes más influyentes del país asiático, entre la petición de cadena perpetua por parte de la Fiscalía para el autor confeso del magnicidio, Tetsuya Yamagami. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica los datos de visitantes al país del pasado diciembre y de todo 2025.

Nueva Delhi.- INDIA ESPAÑA.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, visita Nueva Delhi para inaugurar el Año Dual España-India. (Texto) (Foto)

Seúl.- COREA DEL SUR POLÍTICA.- El presidente surcoreano Lee Jae-myung llevará a cabo una conferencia de prensa sobre la visión de su Gobierno para este año, abordando economía, diplomacia, seguridad y cultura. En el foco de atención se encuentran las recientes acusaciones de Pionyang sobre el vuelo de drones surcoreanos en septiembre pasado y principios de este mes. También destaca la participación de famosos ‘youtubers’ durante el evento.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245