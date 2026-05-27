Miércoles, 27 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 27 may (EFE).-

Ciudad del Vaticano.- A diez días de la visita que el papa realizará a España, León XIV se reúne por vez primera en el Vaticano con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha expresado su sintonía con el pontífice ante asuntos como la guerra en Irán o el desafío de la IA.

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Ciudad del Vaticano.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa desde la Embajada de España ante la Santa Sede.

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Kanyaruchinya (RD Congo).- Los esfuerzos para frenar el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda continúan ante una epidemia que al ritmo actual, con más de 900 casos y 220 muertes, puede convertirse en la segunda peor de la historia.

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La Habana.- La crisis de liquidez que arrastran los bancos cubanos, de titularidad estatal, imposibilita el cobro en metálico de las ayudas que reciben muchos españoles residentes en la isla. Las entidades ofrecen a cambio a la mayoría una tarjeta para comprar en las tiendas de divisas del Estado, cuya oferta es limitada.

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El Cairo.- Más de 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo conmemoran el Aíd al Adha o la Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante del Islam, en un momento de máxima tensión ante la incertidumbre en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus repercusiones en los países de Oriente Medio.

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La Meca.- Los peregrinos realizan el ritual de lapidación del diablo, en la que tiran siete piedras a un pilar en La Meca que representa el diablo, y sacrifican un animal en la fiesta de Al Adha (sacrificio) en el tercer día de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí.

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Gaza.- Palestinos en Gaza se congregaron este miércoles para participar en las oraciones matutinas con las que empieza la celebración del Eid al Adha.

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Indonesia (varias ciudades).- Indonesia, el país con mayor número de musulmanes en el mundo, conmemoran el Eid al Adha o la Fiesta del Sacrificio, entre oraciones y rodeados de familia y amigos.

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Asia (varias ciudades).- Las comunidades musulmanas del Sudeste Asiático, mayoritarias en Indonesia, Malasia y el sur de Filipinas, celebran este miércoles el Aíd al Adha o la Fiesta del Cordero, la festividad más importante del Islam, bajo la sombra de la guerra en Oriente Medio y con reiterados llamamientos a la paz.

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Moscú.- Casi todos los opositores rusos están en la cárcel o en el exilio, pero unos pocos, como Yekaterina Duntsova han decidido permanecer en Rusia, representar a aquellos cuya voz es acallada por la censura de internet y continuar una lucha silenciosa contra el Kremlin.

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Buggenhout (Bélgica).- El colegio belga afectado por el grave accidente ferroviario del martes, en el que murieron 2 alumnos y un trabajador del centro, rinde homenaje a las víctimas.

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Berlín.- El consejo asesor de economistas del Gobierno alemán, conocido como los «cinco sabios», presenta sus previsiones macroeconómicas de primavera, después de que ya el Gobierno y los principales institutos económicos rebajaran sus perspectivas de crecimiento para la economía germana debido al impacto del conflicto en Oriente Medio.

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Astaná.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realiza una visita de Estado a Kazajistán.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Pekín.- El 68 % de las empresas europeas en China asegura que hacer negocios en el país asiático se volvió más difícil en 2025, aunque algunos indicadores muestran una leve mejora tras varios años de deterioro continuo, según la Encuesta de Confianza Empresarial 2026 de la Cámara de Comercio de la Unión Europea (UE) en China.

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Taipéi.- El fundador y director ejecutivo de la estadounidense Nvidia, Jensen Huang, aseguró este miércoles en Taipéi que su compañía planea invertir hasta 150.000 millones de dólares anuales en Taiwán, a la que definió como el «epicentro» de la revolución de la inteligencia artificial (IA).

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Nueva York (EE.UU.).- Un tribunal federal de Nueva York escucha este miércoles los argumentos de una demanda colectiva que denuncia condiciones inhumanas en las salas de detención temporal del edificio gubernamental 26 Federal Plaza, basada en testimonios de detenidos y documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE).

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Lima.- El Simposio Internacional de Minería de Perú, una de las principales citas del sector en el país andino, reúne a ejecutivos de Chile, Brasil, Argentina y Perú para debatir sobre las estrategias de América Latina para maximizar la oportunidad de aprovechar los minerales críticos.

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Madrid.- La ola de calor se acentúa en buena parte de Europa, con temperaturas máximas para un mes de mayo, lo que ha obligado a las autoridades de varios países a decretar alertas y a tomar medidas para evitar incendios e impedir que se repitan muertes como las registradas en los últimos días por practicar deporte.

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Portobelo (Panamá).- Está prevista este miércoles una ofrenda floral por la llegada de la fragata de la Armada española Álvaro de Bazán a la localidad portuaria panameña de Portobelo, en el Caribe, antes de cruzar el Canal de Panamá rumbo al Pacífico.

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Ciudad de México.- Un bar en la Ciudad de México se ha popularizado por cobrar una cuota diferenciada a turistas estadounidenses en medio de la gentrificación que vive la capital del país.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Un juez de California dicta sentencia contra Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry, quien se declaró culpable de conspirar para obtener ketamina de forma ilegal y suministrársela al actor de ‘Friends’, fallecido en 2023 a causa de los efectos de la droga.

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Tokio.- ‘Dragon Quest’, la mítica saga japonesa de rol, celebra este miércoles cuarenta años de historia tras más de 100 millones de copias vendidas de una franquicia que llegó a colapsar calles, vaciar aulas y que obligó a sus creadores a lanzar sus entregas en fin de semana para no ‘paralizar’ Japón.

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Bogotá.- Colombia rinde un homenaje póstumo a la cantante Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, fallecida a los 85 años de edad.

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Lisboa.- Comienza la 96ª edición de la Feria del Libro de Lisboa, que este año incluye en su programación a autores de habla hispana como la española Rosa Montero o el colombiano Juan Gabriel Vásquez.

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Ciudad de México.- Con el pulso acelerado provocado por la emoción de inaugurar el próximo Mundial de fútbol 2026, Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, afirma a EFE que este magno evento deportivo es una oportunidad para mandar un mensaje “de paz y unión” frente a lo que sucede en Palestina y Ucrania.

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Leipzig (Alemania).- El Rayo Vallecano disputa la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace inglés en el Red Bull Arena de Leipzig, en la que habrá más de 12.000 aficionados rayistas viendo el partido en las gradas.

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Londres.- El defensa ‘gunner’ Christian Mosquera habla de la consecución de la Premier League y analiza las opciones del Arsenal ante el PSG de París en la final de la Champions League este sábado día 30.

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Londres.- El defensa ecuatoriano Piero Hincapié valora la consecución del Arsenal de la Premier League, 22 años después, y la final de la Champions League ante el PSG de Luis Enrique, el próximo sábado 30 de mayo.

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Houston (EE.UU.).- Continúa la transformación del Houston Stadium, en Texas, rumbo al Mundial 2026 con la instalación del césped y una serie de ajustes estructurales y tecnológicos exigidos por la FIFA para acondicionar el recinto, que albergará siete partidos de la Copa del Mundo.

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cdp/rmg/EFE

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