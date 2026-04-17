Milei realiza tercer viaje a Israel en medio del alto el fuego en guerra en Oriente Medio

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Buenos Aires, 17 abr (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este sábado por tercera vez desde su asunción en diciembre de 2023 a Israel para participar en los festejos por el Día de la Independencia de ese país, en medio del acuerdo de alto el fuego por 10 días, anunciado este jueves, entre Israel y el Líbano.

El mandatario partirá, junto a una comitiva, este sábado a las 11:00 hora local (14:00 GMT) desde Buenos Aires con destino a Jerusalén, donde arribará el domingo a las 09:30 hora local (6:30 GMT).

La primera actividad prevista en su agenda oficial será la visita al Muro de los Lamentos a las 10:30 hora local (07:30 GMT), en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En la tarde del domingo, a las 17:30 hora local (14:30 GMT), Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y, tras el encuentro, está previsto -aún sujeto a confirmación oficial- el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al, así como la firma de acuerdos y una declaración conjunta.

En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, mantendrá una reunión con su par israelí, Gideon Sa’ar.

Milei participará en la noche del domingo de una pregrabación de la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl, que incluirá el tradicional encendido de antorchas.

El lunes, Milei recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan, donde también pronunciará un discurso, y más tarde se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog.

La jornada incluirá además una visita a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

El martes, el mandatario mantendrá un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y participará de actividades oficiales por el aniversario, con ceremonias y visitas aún no especificadas por la vocería presidencial.

El viaje concluirá el martes por la noche con el regreso de la comitiva a la Argentina, con llegada prevista para el miércoles a las 10:00 hora local (13:00 GMT).

Traslado de la embajada a Jerusalén

El eventual traslado de la Embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, anunciado para el 2026, no figura hasta el momento en la agenda oficial.

Milei reiteró este miércoles en una entrevista con el canal israelí C14 la voluntad del traslado y aseguró que es «cuestión de instrumentación» pero no fue confirmado oficialmente aún que se efectuará durante su próximo viaje.

De concretar su traslado, Milei seguiría los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2018 ordenó el traslado de la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel. EFE

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