Ministro español sella en Uruguay la «reparación» del exilio con nuevas nacionalizaciones

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Montevideo, 22 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, escenificó este viernes en Montevideo la «reparación moral» a las víctimas de la dictadura franquista en un homenaje a los descendientes de exiliados que han logrado acceder a la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Durante un acto institucional celebrado en el Club Español de la capital uruguaya, el ministro celebró que casi 12.000 ciudadanos residentes en el país sudamericano ya cuentan con su nueva nacionalidad y auguró que la cifra final de expedientes aprobados alcanzará las 50.000 personas.

«La nacionalidad no es únicamente un vínculo jurídico, es una reparación moral y una afirmación de pertenencia», proclamó Torres ante decenas de familiares de represaliados.

El ministro evocó al dolor de los cientos de miles de españoles que abandonaron el país expulsados por el franquismo y la miseria y trazó un paralelismo directo con el actual episodio migratorio que viven las costas de las Islas Canarias, región de la que proviene Torres. «Nadie abandona su lugar si puede evitarlo. Ni antes ni ahora», subrayó.

El momento central de la jornada fue la entrega oficial de una declaración de «reparación personal» por parte del Gobierno de España a María Josefa y Carmen Bergós López, reconocidas formalmente por el Estado como «niñas de la guerra».

Desde el atril, María Josefa Bergós relató el crudo éxodo de su familia, encabezada por su padre, quien ejercía como médico militar de la República y organizó la evacuación de heridos hacia Francia.

Bergós relató que tuvieron que huir «porque Franco estaba en la puerta». Tras separarse en París y reencontrarse tiempo después, la familia recaló en Argentina y, finalmente, en Montevideo, donde el médico logró revalidar su título y reconstruir su vida.

Por su parte, el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, dedicó su intervención a destacar el «acto ejemplar» de la nación sudamericana al acoger históricamente a quienes huían por razones políticas o sociales.

Salido recordó que el exilio republicano, entre el que destacaron figuras ilustres como la actriz Margarita Xirgu o el escritor José Bergamín, contribuyó de forma invaluable al desarrollo cultural y económico de la sociedad de acogida.

«Es una historia de doble vía», remarcó el diplomático español, quien dio la bienvenida a «la gran familia» a los nuevos nacionalizados, recordando que Uruguay alberga en la actualidad a más de 80.000 ciudadanos españoles. EFE

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