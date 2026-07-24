Ministros de Exteriores ruso y chino hablan de relaciones con EEUU y la guerra en Ucrania

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Moscú, 24 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de China, Wang Yi, abordaron hoy durante una reunión en Kirguistán las relaciones de ambos países con Estados Unidos, así como la guerra en Ucrania, informó el ministerio ruso de Exteriores.

«Se abordaron las relaciones con Estados Unidos y la situación en torno a la crisis ucraniana», indicó el Ministerio en un comunicado.

Según Moscú, las partes «constataron los enfoques compartidos o similares de ambos países en la mayoría de los temas tratados».

El comunicado también señaló que «los titulares de Exteriores de ambos países expresaron su satisfacción por la dinámica positiva en el desarrollo de las relaciones ruso-chinas de asociación integral e interacción estratégica».

La reunión de Lavrov con su colega chino se produce poco después de que el jefe de la diplomacia rusa se reuniera con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Rubio admitió entonces que el arreglo de la guerra en Ucrania exige “nuevas ideas”.

Por su parte, Lavrov culpó hoy claramente a Washington por el fracaso de lo acordado en la cumbre de los mandatarios de Rusia y EE.UU. en Alaska en 2025, compromisos que nunca se hicieron públicos, pero que la prensa resumió en la disposición rusa a cesar los combates si Ucrania abandonaba voluntariamente el Donbás. EFE

mos/fpa