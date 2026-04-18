Misión electoral de la OEA rechaza amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

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Bogotá, 18 abr (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) expresó este sábado su «más enérgico rechazo» a las amenazas de muerte contra candidatos presidenciales en Colombia y a la vandalización de sedes de campaña, a seis semanas de las elecciones del 31 de mayo.

La misión, encabezada por el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, advirtió que estos hechos generan «profunda preocupación» y constituyen una «grave amenaza al proceso electoral y a la democracia».

La MOE/OEA señaló que ha tenido conocimiento de varias candidaturas afectadas por amenazas, en un contexto en el que el proceso electoral ya ha estado marcado por hechos de extrema gravedad, entre ellos el atentado en junio de 2025 contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió dos meses después de ese ataque por la gravedad de las heridas sufridas.

El clima de seguridad se ha tensado por denuncias cruzadas de amenazas contra candidatos, como la revelada el viernes por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene «datos reales» sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato oficialista Iván Cepeda, líder de las encuestas de intención de voto.

A su vez, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) denunció un presunto plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la candidata Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, mientras otros aspirantes como el ultraderechista Abelardo de la Espriella también han informado de amenazas.

El pronunciamiento de la misión se conoce después de que este sábado las autoridades colombianas anunciaran nuevas medidas para reforzar la seguridad del proceso electoral, entre ellas una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (unos 275.000 dólares) por información que permita prevenir posibles atentados contra candidatos presidenciales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que la medida busca «anticipar y evitar cualquier acción criminal» contra los aspirantes y recordó que desde hace un año se implementa el Plan Democracia, con despliegue de la fuerza pública y coordinación institucional.

La MOE/OEA anunció que desplegará alrededor de 90 observadores en Colombia para las elecciones del 31 de mayo, en lo que será su vigésimo quinta misión electoral en el país. EFE

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