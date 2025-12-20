Miss Universo bajo asedio: México y Tailandia buscan arrestar a los dueños del concurso

Héctor Pereira y Punyawee Polsen

Bangkok, 20 dic (EFE).- El concurso de belleza Miss Universo se mantiene bajo asedio judicial tras su última edición en Bangkok, debido a una sucesión de demandas por fraude, difamación y presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras la Policía de Tailandia y la de México persiguen a los dueños de la organización.

Tras la coronación el pasado 21 de noviembre de la representante de México, Fátima Bosch, emergieron acusaciones de fraude por su elección que, aunque no han sido constatadas, marcaron el inicio de una polémica que sigue avivándose con nuevas acciones legales.

Doble demanda

En Bangkok se desarrolla un proceso contra Bosch, acusada de difamación, y otro contra la propietaria del 50 % de Miss Universo, la tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, en paradero desconocido desde que en noviembre se emitió una orden de arresto contra ella por supuesto fraude.

La empresaria, creadora del conglomerado JKN Global Group -cuyo activo central es Miss Universo-, está acusada de falsear información financiera y engañar a inversores por un monto cercano al millón de euros, justo cuando el grupo enfrenta problemas de liquidez.

El caso manchó la reputación de JKN, que será expulsado de la Bolsa de Valores de Tailandia el 27 de diciembre, un día después de la audiencia en la que se dictará sentencia en el caso contra Anne, ausente en la última vista y prófuga de la justicia.

Entretanto, la Policía tailandesa confirmó esta semana a EFE que ha «recibido formalmente» la demanda contra Bosch, presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional en Tailandia de Miss Universo y propietario también del certamen de belleza Miss Grand International (MGI).

Nawat acusa a la mexicana de mentir por haber asegurado que él la llamó «tonta» durante una discusión durante el concurso, un altercado transmitido en directo y viralizado por el que el tailandés se disculpó.

La mexicana reiteró la acusación y negó haber difamado, en una entrevista con el canal estadounidense Telemundo.

En nombre de Nawat, MGI dijo este miércoles que el proceso continúa su curso y que la causa será remitida a la Fiscalía General por tratarse de una denuncia contra una extranjera, después de haber asegurado a EFE la semana pasada su intención de llevar la demanda «hasta las últimas consecuencias».

Crimen organizado

La artillería de acusaciones empaña la marca Miss Universo y ha adquirido un cariz más serio en México, donde este jueves se conoció que un juez ha emitido una orden de arresto contra el empresario Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen y propietario del otro 50 % de las acciones de la organización desde enero de 2024.

La Fiscalía lo ha declarado prófugo de la justicia y le ha retirado el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustibles y de armas, en una causa que lo señala por presunta dirección y presunto financiamiento dentro de la estructura criminal.

Del mismo modo que su socia tailandesa, el copropietario del certamen no ha acudido a las citas judiciales y la Policía de México lo busca.

La noticia se conoce después de que las autoridades mexicanas arrestaran a Jacobo Reyes León, socio de Rocha Cantú e identificado como presunto líder de un grupo criminal dedicado también al narcotráfico.

El fin de semana pasado, Rocha anunció el cierre de las oficinas de Miss Universo en México, alegando que el país no brinda «un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz» de la organización.

A todo ello se suma la salida del director ejecutivo del certamen, el excanciller de Guatemala Mario Búcaro, tras menos de dos meses en el cargo, y la confirmación por parte de la empresa de «un proceso de transición» del que se desconocen detalles.

Hasta ahora, los dueños de Miss Universo no se han pronunciado públicamente sobre sus respectivas órdenes de detención. EFE

