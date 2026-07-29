Mohamed VI resalta la estabilidad en los activos «clave» de Marruecos en entorno convulso

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Rabat, 29 jul (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos defendió este miércoles la estabilidad política e institucional del país como «un activo de valor incalculable» en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones, y una «variable clave» en el desarrollo del país, al tiempo que expresó su deseo de que el próximo gobierno que se formará tras las elecciones de septiembre abra una nueva fase de desarrollo.

En un discurso dirigido a la nación y transmitido en las televisiones y radios del país con motivo del 27 aniversario de su entronización, el monarca hizo un balance de la trayectoria y los logros económicos y sociales del país, y calificó la estabilidad de «una moneda rara» y «capital estratégico», al tiempo que llamó a mantener una visión de optimismo sobre el futuro del país.

«Nuestro país se encuentra hoy en una etapa decisiva de su proceso de desarrollo, en la que un espíritu de confianza y optimismo debe prevalecer sobre cualquier discurso susceptible de alimentar la desesperanza y la frustración», subrayó.

Al mismo tiempo, Mohamed VI expresó su deseo de que, tras las próximas elecciones legislativas y la formación de un nuevo Gobierno, Marruecos inicie una nueva etapa de desarrollo basada en «la preservación de los logros alcanzados y la continuación de los grandes proyectos y reformas de envergadura».

Además, el monarca destacó la resiliencia de Marruecos ante las crisis y las catástrofes, y la mejora de la campaña agrícola tras las abundantes lluvias que, según afirmó, reforzaron la seguridad hídrica y alimentaria del país.

Mohamed VI destacó también el avance de sectores como la automoción (siendo el país el primer exportador en el continente africano), la aeronáutica, las energías renovables y la agroindustria, que calificó de pilares del crecimiento del país y de la atracción de inversiones.

Por otra parte, el rey hizo hincapié en la continuidad de los programas de desarrollo humano, concretamente la generalización de la protección social como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los marroquíes y avanzar hacia una mayor justicia social y territorial. Al mismo tiempo, llamó a que estos programas se apliquen de forma efectiva en todas las regiones del país.

El monarca instó al sector financiero nacional a reforzar su apoyo a la inversión y a facilitar el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas, la innovación, la industrialización y las exportaciones.

Mohamed VI afirmó que Marruecos consolidó su posición como actor internacional «creíble, respetado y escuchado», y resaltó el papel de su país como socio económico y como interlocutor en nuevos acuerdos de cooperación.

El rey pronunció su discurso desde la ciudad norteña de Tetuán, a unos 30 kilómetros de Fnideq (Castillejos), localidad fronteriza con el enclave español de Ceuta, donde en los últimos días cientos de jóvenes intentaron acceder a nado a territorio español. El monarca no hizo alusión alguna a la situación migratoria.

Como es tradicional, con motivo del aniversario de su reinado, Mohamed VI concedió un indulto total o parcial a un total de 1.788 presos, incluyendo los que están en libertad, en los diferentes tribunales del país. EFE

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