Moldavia abandonará la CEI en abril de 2027 tras denunciar su tratado fundacional

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Moscú, 15 abr (EFE).- Moldavia abandonará definitivamente en abril de 2027 la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) tras denunciar hace dos semanas su tratado fundacional, anunció este miércoles Mijái Popçoi, ministro de Exteriores de la antigua república soviética.

Según el reglamento, cada país debe informar con doce meses de antelación al comité ejecutivo sobre sus planes de dejar la organización.

«Hemos recibido la confirmación de recepción de dicho comunicado. De esta forma, desde el punto de vista jurídico, el 8 de abril del próximo año, en línea con las normas del derecho internacional, no seremos más miembro de la CEI», explicó, según la agencia MOLDPRES.

Destacó que, desde el punto de vista práctico, «hace mucho tiempo» que Moldavia no figura en la CEI, ya que no participa en las actividades que no responden a los intereses nacionales y desde 2024 no paga contribuciones a la organización.

Popçoi recordó la experiencia de Georgia, que abandonó la CEI tras el apoyo ruso a la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, para explicar que se puede denunciar el tratado fundacional y seguir formando parte de algunos acuerdos económicos.

«Nosotros estamos actuando de la misma forma», dijo.

Entre otras cosas, el europeísta gobierno moldavo mantiene que Rusia viola el principio de la CEI sobre respeto de la integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras respecto a Ucrania, Georgia y Moldavia.

La presidenta moldava, la liberal Maia Sandu, comenzó al llegar al poder en 2020 un proceso de alejamiento de la órbita rusa que se aceleró con el comienzo de la guerra en Ucrania y que tiene por objetivo el ingreso en la Unión Europea en 2030.

El pasado 2 de abril el Parlamento moldavo ratificó por mayoría la denuncia del acuerdo fundacional de la CEI presentada anteriormente por el Gobierno.

La propuesta fue aprobada en segunda lectura por 60 diputados de 101 de los partidos Acción y Solidaridad, Democracia en Casa y el exprimer ministro Ion Chicu, de la facción parlamentaria Alternativa, pero rechazada por la oposición prorrusa, conformada por el Partido Comunista y el Partido de los Socialistas.

Cuando el Gobierno moldavo denunció el acuerdo, Bruselas ya lo calificó de «paso muy positivo» con el fin de «alinearse con la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE», ya que -adujo- «no se puede apostar por Rusia».

Por su parte, Rusia respeta la decisión, pero la considera perniciosa para los moldavos debido a la «catastrófica» situación económica de la antigua república soviética.EFE

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