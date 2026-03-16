Moldavia declara alerta medioambiental por la contaminación del Dniéster tras ataque ruso

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Moscú, 16 mar (EFE).- El gobierno de Moldavia declaró para los próximos 15 días una alerta mediambiental debido a los derrames de petróleo en el río Dniéster tras los ataques rusos a infraestructuras energéticas ucranianas.

«El ataque de Rusia contra la central hidroeléctrica de Novodnistrovsk, en Ucrania, ha provocado un derrame de petróleo en el río Dniéster, lo que amenaza el suministro de agua de Moldavia», escribió anoche la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, en la red social X.

Por ello, Moldavia declaró una alerta medioambiental de 15 días que se hizo efectiva ayer, de la que «Rusia es totalmente responsable», añadió Sandu.

La semana pasada el Ministerio de Agricultura de Ucrania comunicó haber detectado manchas de petróleo en el agua cerca de la aldea de Liadova, en Vinnitsiya, y que la contaminación se extendió río abajo.

El siete de marzo el Ministerio de Defensa ruso se jactó de un ataque masivo contra infraestructura energética de Ucrania, y el diario ruso ‘Rossískaya Gazeta’ informó que la central hidroeléctrica del Dniéster era uno de los objetivos principales del ataque.EFE

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