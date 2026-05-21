Moody’s rebaja la calificación de México por el debilitamiento de sus finanzas

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Moody’s rebajó el miércoles la calificación de la deuda soberana de México al alegar un debilitamiento de sus finanzas públicas, golpeadas por un fuerte gasto social y el empeño del gobierno en solventar a la endeudada petrolera estatal Pemex.

La calificadora redujo un escalón la nota crediticia de México para ubicarla en Baa3. Este nivel se mantiene dentro del grado de inversión que es la escala de referencia que usan los mercados para saber que recibirán a tiempo los rendimientos prometidos.

La agencia le asignó además una perspectiva «estable», lo que indica que no espera otra rebaja en los próximos meses.

La decisión «refleja un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024 y que esperamos que persista», señaló Moody’s en un comunicado.

El gobierno mexicano por su parte destacó que pese a la rebaja, el país «mantiene el grado de inversión» y que Moody’s «no anticipa cambios adicionales» en la nota del país durante los próximos 18 meses, según un comunicado de la secretaría de Hacienda.

La semana pasada, la calificadora Standard & Poor’s cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia de Pemex, que enfrenta una profunda crisis marcada por el declive de su producción, falta de inversiones y una deuda que ronda los 85.000 millones de dólares.

La agencia Moody’s mencionó que los factores que limitan la capacidad del gobierno para estabilizar su deuda son los niveles de gasto público, una base de ingresos estrecha y el continuo apoyo financiero a Pemex.

Afirmó que las prioridades de política del gobierno, incluida la búsqueda de la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado las perspectivas fiscales.

«La posición fiscal de México se ha debilitado en relación con la de sus pares con calificación Baa y su vulnerabilidad a shocks fiscales ha aumentado», agregó la agencia.

Moody’s prevé que el crecimiento económico a corto plazo «se mantenga débil» y que vuelva gradualmente a alrededor del 2%.

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