Motoristas bloquean Bogotá por restricciones contra las «rodadas del terror» en Halloween

2 minutos

Bogotá, 30 oct (EFE).- Varios grupos de motociclistas han bloqueado este jueves varias calles de Bogotá en protesta por una restricción que prohíbe circular con acompañantes durante el puente festivo de Halloween, medida con la que la Alcaldía busca evitar accidentes y desórdenes asociados a las llamadas «rodadas del terror».

La caravana de motociclistas paralizó desde las cinco de la mañana varias de las principales vías de la ciudad, generado congestión y, en algunos casos, actos de vandalismo y enfrentamientos con la Policía.

La restricción de movilidad impuesta la víspera en la noche por la Administración municipal de la capital colombiana, vigente desde la madrugada de este jueves y hasta el próximo lunes, limita la circulación de todas las motocicletas entre las 20:00 y las 5:00 horas en dieciocho corredores principales de la ciudad, entre ellos la avenida Boyacá, la carrera Séptima y la NQS.

Los manifestantes sostienen que la medida afecta a miles de trabajadores nocturnos que dependen de la moto para transportarse o para trabajar.

Quienes incumplan la medida se exponen a una multa de 604.100 pesos (unos 150 dólares) y a la inmovilización del vehículo, según un comunicado de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Están exentas de la normativa las motos de la Fuerza Pública, organismos de socorro, seguridad privada, mensajería, domicilios y transporte de personas con discapacidad.

Las «rodadas del terror» son caravanas de motociclistas, habituales en países como Colombia, Chile o México, que suelen organizarse por redes sociales y donde los participantes circulan por las calles a bordo de motos disfrazados de personajes de historias de terror.

Noches de accidentes viales

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en los últimos dos años, los fines de semana de Halloween dejaron entre 14 y 16 muertes por siniestros viales en Bogotá, ocho de cada diez de ellas con motociclistas involucrados.

Entre 2022 y 2024, los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en moto aumentaron un 21 % y los hurtos a personas un 4 %.

La Alcaldía explicó que la restricción busca «proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público», ante los picos de riesgo que se presentan en estas fechas por exceso de velocidad, consumo de alcohol y conducción imprudente. EFE

pc/csr/jrg

(Foto) (Video)