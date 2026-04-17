MSF: las necesidades humanitarias en Líbano siguen siendo abrumadoras tras alto el fuego

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Ginebra, 17 abr (EFE).- El alto el fuego de diez días alcanzado entre Israel y el Líbano ha creado una «frágil sensación de alivio», pero las necesidades humanitarias y médicas siguen siendo «abrumadoras», advirtió en un comunicado Médicos Sin Fronteras (MSF), uno de los principales colaboradores en ese país en materia sanitaria.

«La incertidumbre sigue siendo muy alta, muchos no saben si encontrarán sus casas en pie o destruidas, y aunque una pausa en los ataques puede aportar cierto alivio, las necesidades continúan siendo inmensas», añadió la organización en un comunicado.

Responsables de MSF describieron que en el sur de Beirut «la gente se mueve de un lado a otro, entre refugios y hogares, recogiendo lo que puede pero preparándose para regresar a las zonas para desplazados si la situación empeorara».

MSF reiteró su llamamiento a que haya un acceso sin trabas a la asistencia humanitaria en todo el territorio.

También advirtió de que en muchas ocasiones un alto el fuego no ha garantizado seguridad: el que existía antes de que el 2 de marzo escalaran los hostilidades no evitó ataques continuos de las fuerzas israelíes, y ya entonces había 64.000 desplazados internos, una cifra que se multiplicó hasta el millón de personas en las últimas semanas. EFE

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