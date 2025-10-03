The Swiss voice in the world since 1935
Muere a los 58 años Edu Manga, exjugador de la selección brasileña y el Real Valladolid

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 3 oct (EFE).- El exjugador de la selección brasileña y el Real Valladolid, Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edu Manga, falleció a los 58 años, según confirmó este viernes la Federación Paulista de Fútbol.

De acuerdo con la agrupación, el centrocampista se encontraba internado por problemas renales en un hospital de Barueri, un municipio del estado de São Paulo.

Nacido el 2 de febrero de 1967 en el municipio paulista de Osasco, Edu Manga comenzó su carrera en las inferiores del Palmeiras, donde integró el equipo principal durante 188 partidos entre 1985 y 1989.

Sus 44 goles vistiendo la camiseta verde lo transformaron en uno de los jugadores más queridos de esa generación.

Entre 1987 y 1989 también defendió a la selección brasileña en diez duelos oficiales.

Por fuera de Brasil, Edu se desempeñó en un crisol de clubes, como el América mexicano, el Shimizu S-Pulse japonés, el Emelec ecuatoriano y la Universidad Católica chilena.

En el Real Valladolid, el brasileño jugó durante una temporada y media entre 1996 y 1998, y es considerado uno de los extranjeros más queridos en vestir el escudo del blanquivioleta.

Sobre el final de su carrera volvió a Brasil e integró las filas del Sport Recife, el Náutico y, por último, el Figueirense de Florianópolis, equipo en el que se retiró en 2002. EFE

adm/gbf

