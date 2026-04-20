Muere arrollado un camionero al inicio de protesta por el precio del carburante en Italia

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Roma, 20 abr (EFE).- Un camionero falleció este lunes tras ser atropellado en una autopista cerca de Caserta (sur de Italia), en la primera jornada de una huelga de cinco días convocada por el sector del transporte para protestar contra el encarecimiento de los combustibles.

El accidente se produjo pasada la medianoche del domingo, en las primeras horas del paro, cuando el trabajador fue arrollado por un automóvil.

A raíz del suceso, los sindicatos y las asociaciones convocantes han anunciado la suspensión inmediata de la movilización, según informan medios locales.

Las organizaciones Transportounito y UNATRAS, organismo coordinador de las federaciones nacionales de transporte de mercancías, habían llamado a los trabajadores del sector a paralizar su actividad hasta el día 25 para denunciar el alza del diésel.

En el comunicado de convocatoria, UNATRAS calificó la protesta como una «decisión inevitable» ante lo que definió como «el silencio ensordecedor del Gobierno», en una fase que consideran dramática para miles de empresas italianas.

El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó en marzo una rebaja temporal de 0,25 euros por litro de carburante mediante la reducción de impuestos indirectos, con una vigencia inicial de 20 días.

Además, el Ejecutivo anunció líneas de crédito para los transportistas y un mecanismo contra la especulación que vincula el precio del carburante a la evolución real del petróleo e introduce sanciones para prácticas abusivas.

Sin embargo, la organización sostuvo que las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo son «insuficientes» para afrontar la magnitud del problema y advirtió de que han terminado perjudicando al transporte profesional por carretera.

Entre sus principales reivindicaciones, los transportistas reclaman la aprobación inmediata del decreto para aplicar el crédito fiscal, así como compensaciones por la falta de devolución de impuestos especiales, que cifran en 200 euros por cada 1.000 litros de gasóleo.

El sector también insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la liquidez de las empresas, como la suspensión temporal del pago de cotizaciones y tributos, además de reforzar los instrumentos contractuales.

Igualmente, las organizaciones piden un marco de ayudas a nivel europeo que permita mitigar el aumento de costes y asegurar la continuidad de la actividad del transporte por carretera. EFE

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