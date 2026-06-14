Muere civil ruso en Oriol tras impacto de dron ucraniano contra un edificio de viviendas

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Moscú, 14 jun (EFE).- Un civil murió y otros nueve resultaron heridos tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad rusa de Oriol, según informó hoy el gobernador local, Andréi Klichkov.

«Esta noche a consecuencia del ataque de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad de Oriol hubo víctimas. Por gran desgracia, un hombre murió, otros nueve reciben atención médica y psicológica», escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Anteriormente los canales de Telegram independientes rusos Astra y ‘Ostorozhno, Nóvosti’ informaron que un dron impactó contra un edificio de viviendas, obligando a evacuar a parte de los residentes.

Klichkov no informó inmediatamente del incendio, y se limitó a comentar en sus redes sociales que «la noche fue inquieta» para los habitantes de la región, pero posteriormente publicó otro mensaje sobre las víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 259 drones sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además del mar de Azov.EFE

mos/av