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Muere el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en Managua

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Managua, 31 may (EFE).- El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó este domingo el Ministerio de Salud de Nicaragua.

Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

El Gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y su copresidenta y esposa Rosario Murillo, indicó en un comunicado que su fallecimiento ocurrió pese a «los enormes e intensos esfuerzos» realizados para recuperar la salud de «nuestro hermano Brooklyn», y atribuyó su deterioro físico y neurológico a complicaciones derivadas de una «bacteria generada por la COVID-19».

En la nota se destaca que Rivera Bryan estuvo acompañado de sus familiares más cercanos.

Días antes de confirmarse su muerte, su hija, Tininiska Rivera, responsabilizó públicamente a la pareja presidencial de Nicaragua por el estado crítico de salud del dirigente indígena, detenido desde septiembre de 2023.

«Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre», expresó desde el exilio en una carta pública.

La hija del líder miskito rechazó además la versión oficial sobre su estado de salud y condiciones de detención y sostuvo que cuando fue arrestado salió de su casa «en condiciones óptimas de salud».

También denunció que las imágenes difundidas por el Gobierno evidenciaban condiciones «indignas, inhumanas y degradantes» durante su encarcelamiento, y pidió su liberación inmediata, acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como su traslado fuera del país para recibir atención médica especializada.

Rivera Bryan fue una de las principales figuras políticas de la Costa Caribe nicaragüense y durante décadas lideró la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito.

Fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando todavía era legislador, lo que generó denuncias de organismos de derechos humanos y sectores opositores.EFE

mg/rao/mgr

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