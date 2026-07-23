Muere la persona herida grave en atraco a banco con rehenes en ciudad alemana de Ratisbona

Compartir

1 minuto

Berlín, 23 jul (EFE).- La persona que había resultado herida grave este jueves tras haber sido víctima de un ataque de un individuo armado con un cuchillo en una filial de un banco en la ciudad de Ratisbona, en el sur de Alemania, ha fallecido, informó la Policía, que anunció también la detención del atacante.

El atracador tomó como rehenes a otras dos personas que se encontraban en el edificio de la filial del banco pero terminaron siendo liberadas por operativos del Comando de Intervención Especial (SEK), las fuerzas especiales de la Policía, responsables también del arresto del asaltante, un joven alemán de 20 años.

«Había dos personas en el edificio. Las fuerzas especiales han logrado sacarlas», indicó en la red social X la Policía del Alto Palatinado, región bávara donde se encuentra Ratisbona.

Las autoridades han abierto una investigación por delitos de robo y homicidio, dado que el herido terminó muriendo en el hospital.

La Policía desplegó ante el suceso un amplio dispositivo policial en la zona, que incluye la calle Stromerstrasse y la transitada arteria del Rennweg, en el oeste de la ciudad bávara.

«Damos por hecho que la situación está resuelta», dijo el portavoz policial Jonas Krauss en unas declaraciones recogidas por el diario regional ‘Mittelbayerische Zeitung’. EFE

smm/mra