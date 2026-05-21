Muere un fundador de la pandilla Barrio 18 en El Salvador y portavoz de la polémica tregua

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San Salvador, 21 may (EFE).- El pandillero Carlos Mojica, uno de los fundadores de la estructura Barrio 18 y quien fue portavoz de una polémica tregua entre maras en 2012 en El Salvador, falleció la noche del miércoles, informó este jueves en un comunicado la Dirección General de Centros Penales.

Mojica, alias ‘Viejo Lin’ y quien se encontraba en prisión desde 2003, murió «a causa de un fallo multiorgánico provocado por complicaciones hepáticas, ya que padecía cirrosis, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma», indicó la Dirección General de Centros Penales en la nota compartida en redes sociales.

Señaló que durante las décadas de 1990 y 2000, el pandillero «dirigió una de las fracciones más sangrientas de las pandillas, vinculadas a homicidios, violaciones, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y múltiples hechos de violencia».

En 2012, Mojica «recobró notoriedad al convertirse en portavoz de la pandilla durante la denominada tregua, un pacto impulsado por el gobierno de Mauricio Funes y que otorgó beneficios penitenciarios, privilegios y concesiones a pandilleros», indicó la información oficial, y agregó que «su muerte marca el fin de uno de los símbolos del auge de las pandillas en El Salvador».

Reportes de la prensa local señalan que el pandillero ordenaba homicidios y el cobro de la renta (extorsión) desde la prisión, en la que se encontraba desde 2003, y que acumuló diferentes condenas por delitos de homicidio, extorsión y tenencia de armas de guerra.

Entre 2012 y 2014, las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno de Funes (2009-2014).

Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.

Una corte penal de El Salvador condenó en mayo de 2023 a 14 años de prisión al expresidente Funes, que falleció en enero de 2025 en Nicaragua, por los delitos cometidos en el marco de dicha tregua.

Centro Penales no especificó si el pandillero era parte de un grupo de más de 400 líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y del Barrio 18 que están siendo juzgados en una audiencia masiva abierta en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción contra estas bandas.

El régimen de excepción cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y el presidente Nayib Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad, asegurara que ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas bandas y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo. EFE

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