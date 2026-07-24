Muere un hombre por disparos en un incidente en el oeste de Cuba

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La Habana, 23 jul (EFE).- Un hombre murió por un arma de fuego resultó este jueves en la localidad de Colón, en la provincia Matanzas (oeste de Cuba), tras un enfrentamiento por problemas personales, según informó en redes sociales el perfil oficialista ‘Con Todos La Victoria’.

«En pleno mediodía de hoy 23 de julio, las calles de Colón se sacudieron con un episodio trágico. Dos personas, nada santos, arrastrando roces personales, se cruzaron en un enfrentamiento que terminó mal», refirió la nota.

Según su versión del incidente, uno de los involucrados «sacó un revólver Smith Wesson y, en cuestión de segundos, descargó dos disparos que pusieron fin a la vida» de la víctima.

Indicó que el presunto agresor, identificado como Alain Guadarrama Torres, fue capturado por las autoridades y se encuentra «bajo su custodia y listo para volver a prisión», donde según su relato «estuvo hace unos años por agredir a otro con una cuchilla y provocarle lesiones graves».

El reporte señaló que el suceso es «un hecho lamentable que deja claro cómo los problemas personales, cuando se mezclan con armas, pueden transformar la rutina de un barrio en un escenario de dolor».

En Cuba no hay datos públicos y periódicos sobre delincuencia -sobre todo con violencia-, los cuales aparecen en contadas ocasiones en los medios oficiales o en comunicados del Ministerio del Interior.

En los últimos tiempos, aparecen con frecuencia en las redes sociales informes sobre hechos de violencia como asaltos, asesinatos y feminicidios. EFE

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