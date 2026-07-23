Muere un marinero filipino tras ataque con drones el martes contra buque en el Mar Negro

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Bucarest, 23 jul (EFE).- Un marinero filipino murió este jueves tras el ataque con drones el pasado martes contra su buque, que transportaba gas propano y navegaba hacia el puerto ucraniano de Reni, en el Mar Negro, un incidente que las autoridades rumanas vinculan con la guerra de Rusia contra Ucrania.

El fallecido, de 45 años, sufrió quemaduras en las vías respiratorias y una complicación pulmonar tras el incendio provocado tras el ataque a bordo del barco que transportaba 3.800 toneladas de gas, informó el portal news.ro citando fuentes médicas.

Otros dos marineros, también filipinos, permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Tulcea y se encuentran en estado estable, sin que su vida corra peligro.

Los tres marineros, que formaban parte de una tripulación de 17 personas, fueron trasladados al centro hospitalario hace dos días después de que el buque se incendiara a unas 20 millas náuticas de la costa rumana, cerca del delta del Danubio.

La tripulación aseguró que tres drones explotaron a bordo del buque Gas Lisbon, de bandera liberiana, y causaron enormes daños en la embarcación.

El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, confirmó que el barco fue alcanzado fuera de las aguas territoriales rumanas y aseguró que las autoridades esclarecerán las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades.

Según el mandatario, el incidente «muy probablemente forma parte de la guerra de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania».

Las autoridades rumanas informaron de que el incendio en el buque ya no presenta llamas abiertas, aunque se siguen registrando temperaturas muy altas.

La Autoridad Naval Rumana descartó riesgos para la población y para las actividades en la costa del país.EFE

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