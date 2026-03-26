Muere una persona en Nahariya, en el norte de Israel, tras un ataque de Hizbulá

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Jerusalén, 26 mar (EFE).- Un hombre de unos 30 años falleció este jueves por heridas de metralla tras el impacto directo de un cohete lanzado por la milicia chií libanesa Hizbulá en un edificio residencial de la localidad de Nahariya (norte de Israel), según el servicio de emergencias israelí United Hatzalah.

Además, hay otra persona de unos 50 años en estado grave que ha sido trasladada a un hospital cercano, mientras rescatistas y paramédicos continúan la búsqueda de nuevas víctimas o personas atrapadas tras el impacto.

Por el momento, en el ataque de Hizbulá contra la zona de Nahariya, que ha dejado varias zonas afectadas, también se reportan otros tres heridos leves, según United Hatzalah.

«Al llegar al lugar, observamos el impacto de un misil, con daños en edificios y una destrucción generalizada. Había gran conmoción. Junto con las demás fuerzas de seguridad, realizamos búsquedas para localizar a más heridos. Brindamos atención médica a un gran número de personas», dijo Roi Shechter, paramédico de Magen David Adom (MDA), en un comunicado.

Se trata de la primera víctima mortal en Israel de un ataque de Hizbulá, después de que el Ejército dijera que la muerte de un israelí días atrás en un kibutz junto a la frontera con el Líbano fue a consecuencia de fuego de artillería «erróneo» de las propias Fuerzas de Defensa de Israel.

En territorio libanés, al menos tres soldados israelíes han muerto en la ofensiva terrestre que Israel mantiene en el sur de este país, la cual ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte.

El Ejército israelí también ha anunciado que está atacando supuestas infraestructuras de Hizbulá en el sur de Líbano. EFE

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